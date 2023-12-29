Департамент транспорта предупреждает об опасных дорожных условиях

По сообщению Департамента транспорта, во второй половине дня в пятницу поверхность главных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных дорогах скользко.
Поверхность главных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, но в Ляэне- и Ида-Вирумаа дороги покрыты снегом. На второстепенных шоссе и небольших дорогах сохраняется высокая вероятность гололедицы. На северо-востоке страны температура на поверхности дорог минусовая, по остальной Эстонии преимущественно плюсовая. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.
По прогнозу, вечером и ночью возможны дожди и мокрый снег, на севере страны также снег. По многим регионам возможны туманы и лед, температура воздуха от 0 до 4 градусов тепла.