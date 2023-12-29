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Департамент транспорта предупреждает об опасных дорожных условиях

BNS
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Скользкие дороги.
Скользкие дороги. Фото: Liis Treimann

По сообщению Департамента транспорта, во второй половине дня в пятницу поверхность главных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных дорогах скользко.

Поверхность главных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, но в Ляэне- и Ида-Вирумаа дороги покрыты снегом. На второстепенных шоссе и небольших дорогах сохраняется высокая вероятность гололедицы. На северо-востоке страны температура на поверхности дорог минусовая, по остальной Эстонии преимущественно плюсовая. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.

По прогнозу, вечером и ночью возможны дожди и мокрый снег, на севере страны также снег. По многим регионам возможны туманы и лед, температура воздуха от 0 до 4 градусов тепла.

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