Департамент транспорта предупреждает об опасных дорожных условиях

Поверхность главных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, но в Ляэне- и Ида-Вирумаа дороги покрыты снегом. На второстепенных шоссе и небольших дорогах сохраняется высокая вероятность гололедицы. На северо-востоке страны температура на поверхности дорог минусовая, по остальной Эстонии преимущественно плюсовая. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.