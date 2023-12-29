Денег куры не клюют ⟩ Илон Маск – вновь самый богатый человек планеты

В очередной раз состояние крупнейших бизнесменов планеты тесно коррелировало с доходностью акций технологических компаний, которые в этом году выросли до новых рекордов, несмотря на опасения рецессии, инфляцию, высокие процентные ставки и геополитические потрясения, передает Bloomberg.

Если брать отдельно технологических миллиардеров, то их совокупное состояние увеличилось в общей сложности на 48%, или на 658 миллиардов долларов, чему в немалой степени способствовал ажиотаж, связанный с развитием искусственного интеллекта.

Первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg под конец года вновь занимает глава Tesla Илон Маск.

Состояние Маска в этом году выросло на 95,4 миллиарда до 232,393 миллиарда долларов, чему способствовал успех его компаний Tesla и SpaceX (для сравнения: в прошлом году Маск потерял 138 млрд долларов).

На втором месте – французский магнат Бернар Арно, под контролем которого находится крупнейший в мире производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA.

Общий спад в мировой экономике и снижение спроса на предметы роскоши сказались на курсе акций LVMH: бумаги компании в 2023 году подорожали лишь на 8,4%.

В настоящее время состояние Маска превышает состояние Арно (178,979 миллиарда долларов) почти на 50 миллиардов.

Занимающий в рейтинге третье место основатель Amazon Джефф Безос по объему состояния, которое выросло в нынешнем году более чем на 70 миллиардов долларов, идет практически вровень с Арно (178 млрд долларов).

Основатель Microsoft Билл Гейтс в 2023 году занимает четвертое место – его состояние выросло до 140,511 миллиардов долларов (+31,3 млрд долларов за год).

На пятом - бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер (всего 130,5 миллиарда долларов, +44,7 млрд долларов за год).

Состояние генерального директора Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга (шестое место в Bloomberg Billionaires Index) в 2023 году увеличилось более чем на 80 миллиардов до 130 миллиардов долларов.