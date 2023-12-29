Светофор перестал работать: в Ласнамяэ столкнулись два автомобиля, один человек в больнице

Сегодня в 15:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Смуули-теэ в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, на перекрестке не работал светофор. 27-летний мужчина за рулем Range Rover проигнорировал знак «уступи дорогу» и столкнулся с Mercedes-Benz. 38-летняя женщина, находившаяся за рулем Mercedes, была доставлена в больницу для медицинского обследования. Водители были трезвы и имели водительские удостоверения.
Движение на месте аварии ограничено. Полиция просит людей, которые передвигаются в этом районе, запастись временем. «Техники были проинформированы и занимаются решением проблемы», - пояснила представитель PPA Пирьо Нейссаар.