Светофор перестал работать: в Ласнамяэ столкнулись два автомобиля, один человек в больнице

По предварительной информации, на перекрестке не работал светофор. 27-летний мужчина за рулем Range Rover проигнорировал знак «уступи дорогу» и столкнулся с Mercedes-Benz. 38-летняя женщина, находившаяся за рулем Mercedes, была доставлена в больницу для медицинского обследования. Водители были трезвы и имели водительские удостоверения.