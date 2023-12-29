Михаил Кылварт о выяснении отношений в партии: без обсуждения делать такие заявления очень странно!

У председателя партии Михаила Кылварта выход Юри Ратаса с предложением присмотреться к деятельности Яны Тоом вызвало непонимание и удивление.

«Мне не очень понятно, почему именно сейчас, в предновогодний период, снова была поднята эта тема. Насколько я помню, Юри Ратас эту тему уже комментировал полгода назад и как раз на страницах вашего издания. Затем он ее снова комментировал, но уже в другой тональности и совсем с другими политическими заявлениями. И тут снова...» - удивляется Кылварт.

Председатель партии отметил, что тема правовой помощи Зое Палямар постоянно всплывает, но непонятна как регулярность, с которой Ратас возвращается к этой теме, так и то, почему его позиция по одному и тому же вопросу меняется.

«Сначала он говорил, что в правовом государстве суд принимает решения. Совсем недавно по тому же вопросу он уличал Яну Тоом в антигосударственной деятельности. После этого у нас было обсуждение в правлении, где не было подобных заявлений о том, что она не может баллотироваться. И тут, по прошествии какого то времени, снова та же тема и новые предложения Ратаса. Мне сложно судить, с чем это связано, но последовательности в этих действиях я не вижу», - сказал Кылварт.

Можно ли предположить, что Юри Ратас решил сменить партию, но хочет сделать это не просто так, а с идеологической подоплекой и громко хлопнув дверью? Михаил Кылварт сказал, что не станет предполагать, что задумал Юри Ратас: «Я всегда являюсь сторонником прямых путей и прямых заявлений. И мне всегда непонятно, когда так радикально изменяется позиция человека в течение очень короткого времени».

Он сказал, что если с таким мнением Юри Ратас придет на правление, то мнение нужно в любом случае обосновать. «На мой взгляд, без обсуждения в партии и вообще без объяснения причин, делать такие заявления более чем странно», - считает Михаил Кылварт.