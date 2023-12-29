Защита прав потребителей указывает сети Prisma: цена на кассе не должна быть выше цены на прилавке

Хотя решение об изменении НСО было принято в парламенте еще до Иванова дня, некоторые торговцы планируют в новом году нарушать закон более или менее продолжительное время, поскольку хотят переложить повышение цен на потребителя, при этом оправдывают это большой загруженностью.
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В июне Рийгикогу одобрил поправку к закону, которая с 1 января 2024 года повысит ставку НСО с 20 до 22 процентов. Для продавца, помимо изменения настройки компьютерной программы, это означает изменение всех цен в торговом зале на два процента, если он хочет и дальше получать такую же высокую прибыль.