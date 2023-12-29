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Защита прав потребителей указывает сети Prisma: цена на кассе не должна быть выше цены на прилавке

Кадри Таммепуу
, журналист
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Люди делают покупки в Prisma.
Люди делают покупки в Prisma. Фото: Tairo Lutter

Хотя решение об изменении НСО было принято в парламенте еще до Иванова дня, некоторые торговцы планируют в новом году нарушать закон более или менее продолжительное время, поскольку хотят переложить повышение цен на потребителя, при этом оправдывают это большой загруженностью.

В июне Рийгикогу одобрил поправку к закону, которая с 1 января 2024 года повысит ставку НСО с 20 до 22 процентов. Для продавца, помимо изменения настройки компьютерной программы, это означает изменение всех цен в торговом зале на два процента, если он хочет и дальше получать такую ​​же высокую прибыль.

Однако в правовом пространстве Эстонии действует принцип, согласно которому магазины должны быть честными с потребителями, и изменять отпускные цены одновременно и на полке, и в кассе. Но как это сделать, если вы хотите изменить цены сразу на тысячи товаров?

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