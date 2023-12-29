Би-би-си спросила трех западных военных экспертов, как, по их мнению, могут развиваться события в Украине в ближайшие 12 месяцев.
Перемирие, консолидация ресурсов, сражение за Крым? Западные аналитики о сценариях войны в Украине в 2024 году
Российская война против Украины вот-вот вступит в третий календарный год. Линия фронта в последние месяцы остается почти неизменной, но насколько может измениться ход войны в 2024 году?
Президент Владимир Зеленский признал, что широко разрекламированное СМИ летнее украинское контрнаступление не принесло ожидавшегося успеха. Россия по-прежнему оккупирует около 18% территории Украины.
Би-би-си спросила трех западных военных экспертов, как, по их мнению, могут развиваться события в ближайшие 12 месяцев.
Комментарии аналитиков отражают их позицию, которая может не совпадать с точкой зрения редакции. Оригинал этой статьи на английском языке можно прочитать здесь.
Война продолжится, но не бесконечно
Барбара Занчетта, факультет исследований войны, Королевский колледж Лондона
Перспективы окончания войны в Украине остаются безрадостными. По сравнению с декабрем прошлого года, позиции Владимира Путина сильнее, хотя скорее в политическом, чем в военном смысле.
Ситуация на поле боя остается неопределенной. Зимнее наступление Украины, похоже, остановилось, но и российского прорыва нет. Больше, чем когда-либо, исход зависит от политических решений, которые будут приняты за много километров от линии фронта - в Вашингтоне и Брюсселе.
Впечатляющее единство Запада, продемонстрированное в 2022 году и сохранявшееся на протяжении всего 2023 года, начинает колебаться.
Пакет военной помощи США оказался в заложниках, по справедливому определению Байдена, «мелочной политики» в Вашингтоне. Будущее экономической помощи со стороны ЕС зависит от позиции Венгрии, не согласной с Брюсселем.
Колебания на Западе придают смелости Путину. Его недавние публичные выступления и вызывающие заявления показывают, что, с его точки зрения, Россия в этом конфликте надолго.
Хватит ли у Запада сил и выносливости, чтобы продолжать противостоять Путину и всему тому, что он представляет?
Решение ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой - более чем просто символический жест. Косвенно это означает продолжение поддержки Киева, поскольку будущее Украины в ЕС было бы невозможным в случае полной победы России.
В Вашингтоне полный пересмотр политики в отношении Украины также маловероятен.
Несмотря на соблазн предсказать апокалиптический для Киева сценарий в случае прихода к власти Дональда Трампа, чьи рейтинги в опросах растут, стоит напомнить, что, несмотря на все свои театральные заявления, Трамп не вышел из НАТО в 2016 году. И он не сможет единолично порушить 75-летнее трансатлантическое партнерство Америки.
Но это не значит, что появившиеся в последнее время трещины в западном лагере не имеют значения.
Для демократических стран долгосрочный консенсус в поддержку войны всегда был более сложным, чем для автократов, не несущих ответственности перед своим народом.
Вполне вероятно, что война будет продолжаться весь 2024 год. Но она не может тянуться бесконечно.
Учитывая, что нерешительность Запада подбадривает Россию, в которой не стоит ожидать госпереворота или проблем со здоровьем у Путина, ведущих к его кончине, единственным предсказуемым выходом выглядит урегулирование конфликта путем переговоров.
Переговоров, от которых обе стороны продолжают отказываться.
Впереди - год консолидации
Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского института оборонных исследований (RUSI)
Вторжение России в Украину в 2022 году ознаменовало возвращение большой войны на европейский континент. Более того, ход конфликта в 2023 году ознаменовал возвращение войны индустриальной эпохи - того типа войны, который мы видели в XX веке.
Война индустриальной эпохи заставляет значительные части, а в некоторых случаях и целые экономики, переходить к приоритетному производству военных материалов.
В результате оборонный бюджет России утроился с 2021 года и в следующем году [его официальная часть] составит 30% государственных расходов.
Все это делает войну в Украине самой длительной и разрушительной кампанией из всех, которые Европа видела с середины прошлого века.
Наступающий год покажет, кто окажется более готов и способен удовлетворить ненасытные требования этой войны индустриальной эпохи - Россия и ее поставщики в Северной Корее и Иране или Украина и ее западные партнеры.
Было бы неправильно сказать, что ситуация на фронте в Украине зашла в тупик, но обе стороны, пытаясь овладеть стратегической инициативой, способны сдерживать противника.
Российские войска могут попытаться вести наступление по всей линии фронта, по крайней мере чтобы взять под контроль весь Донбасс. Украина, вероятно, попытается развить успех, которого она достигла в восстановлении своего контроля над западной частью Черного моря и жизненно важным торговым коридором в Босфор.
Киев, вероятно, также попытается преподнести российским оккупантам новые сюрпризы на поле боя, чтобы вывести их из равновесия в некоторых областях.
Но по сути 2024 год выглядит годом консолидации - и для Киева, и для Москвы.
У России не хватает ни вооружений, ни обученного личного состава, чтобы начать стратегическое наступление - по крайней мере, до весны 2025 года.
Украина, между тем, нуждается в западной финансовой и военной поддержке, чтобы продолжать войну в следующем году, но при этом она также накапливает свои внутренние резервы, чтобы создать условия для серии освободительных наступлений в будущем.
Война индустриальной эпохи - это борьба между обществами. То, что происходит на поле боя, в конечном итоге становится лишь симптомом этой борьбы.
Ход этой войны в 2024 году будет определяться скорее в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом из опустошенных полей сражений вдоль линии фронта.
Украина будет давить на Россию в Крыму
Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
У России нет решительного, прорывного потенциала, чтобы захватить Украину, и она сделает все возможное, чтобы удержать то, что смогла захватить, используя время для укрепления своей обороны. При этом она надеется, что Запад потеряет желание продолжать поддерживать Украину.
Но Украина не остановится. Она борется за свое выживание и понимает, что сделает Россия, если украинцы прекратят борьбу.
Все больше европейских стран говорят о необходимости активизировать помощь Украине из опасений, что такая решимость в США ослабевает.
Однако я ожидаю, что в начале нового года США вспомнят о своих стратегических интересах и примут пакет помощи, который был отложен в Конгрессе в декабре.
Соответственно, я ожидаю, что Украина, готовясь вернуть себе инициативу, в ближайшие месяцы постарается предпринять следующее:
- восстановить подразделения, измотанные месяцами боев, что необходимо для возобновления наступления
- улучшить систему подбора личного состава в Украине, чтобы максимизировать доступные резервы в живой силе
- увеличить производство боеприпасов и оружия
- улучшить свою способность действовать против мощных российских средств радиоэлектронной борьбы - постановки помех, перехвата, целеполагания.
К началу лета Украина впервые сможет задействовать истребители F-16 американского производства, что, как она надеется, улучшит ее способность противостоять российской авиации и укрепит ее собственную противовоздушную оборону.
Наиболее стратегически важная часть Украины, оккупированная Россией, то, что мы называем «решающей территорией» - это Крым.
Украина сделает все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на россиян, чтобы сделать неприемлемым для них пребывание российского военно-морского флота в Севастополе, а также российских сил на крымских авиабазах и их базы материально-технического снабжения в Джанкое.
Украинцы уже доказали эффективность этой стратегии: при помощи всего лишь трех предоставленных Великобританией крылатых ракет Storm Shadow они вынудили командующего Черноморским флотом вывести треть своего флота из Севастополя.
Украинцы, конечно, не обладают безграничными ресурсами, особенно артиллерийскими боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности.
Но российские солдаты находятся в худшем положении.
Война – это испытание воли и логистики. Российская система логистики хрупка и находится под постоянным давлением со стороны Украины.