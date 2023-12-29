«Новости в 7» за 29 декабря: чего жители Таллинна ждут от Нового года, Ида-Вирумаа переориентируется на внутренних туристов, «зарядка» для преподавателей физики, деревня хоббитов в Армении и поздравления от Деда Мороза

Сегодня в выпуске:

- Жители Таллинна подводят итоги уходящего года, а также делятся тем, как будут праздновать Новый год - в материале нашей съёмочной группы

- Как туристическая отрасль Ида-Вирумаа справляется с резким сокращением потока гостей из России, выяснял наш специальный коррепондент

- Десятки обучающих видео для тысяч школьников сняли преподаватели физики, которые приняли участие в специальной программе «Lae end» или «Заряди себя». Подробности в нашем материале

- Милая маленькая долина для начинающих хоббитов, почти как в книгах и фильмах, спряталась в горах северной Армении. Как проводят время в сказочных интерьерах многочисленные гости - в нашем сюжете.

- Это интересно: вышел трейлер к фильму «Жизнь и любовь» по произведению Таммсааре и «Яично-мучная битва» прошла в Испании

- Когда как не в преддверии праздников, пообщаться с самым сказочным персонажем? В гостях программы «Новости в 7» - самый долгожданный герой ближайших дней и добрый волшебник - Дедушка Мороз!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 декабря.