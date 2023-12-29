В начале войны у Путина был план, как уничтожит энергосистему Германии, но двое россиян сообщили куда надо

План России был рассчитан на то, что весной прошлого года в стране произойдут массовые отключения электричества, которые подогреют страхи немцев перед энергетическим кризисом, выведут их на улицы и в итоге заставят правительство отказаться от поддержки Украины, пишет Handelsblatt.
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По данным издания, саботаж предполагалось осуществить с помощью компании Gazprom Germania (GG), дочерней компании российского государственного предприятия «Газпрома». План состоял в том, чтобы передать компанию новым, замаскированным владельцам, а затем использовать инфраструктуру, которой они управляют, чтобы вызвать широкомасштабные отключения электроэнергии по всей Германии.