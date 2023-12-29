Правительство планирует создать прокуратуру по экономическим и коррупционным преступлениям

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в создаваемой структуре будет три отдела. В ведении одного из них будут преступления, расследуемые Налогово-таможенным департаментом, в ведении другого - экономические и коррупционные преступления, расследуемые Центральной криминальной полицией - и коррупционные преступления, расследуемые Полицией безопасности и Департаментом полиции и погранохраны по всей стране. Третий отдел будет курировать дела по экономическим преступлениям, расследуемым полицейскими префектурами.

Цель вводимых изменений - повысить эффективность уголовного расследования экономических и коррупционных преступлений и более эффективно управлять распределением и использованием ресурсов, необходимых для раскрытия уголовных дел.

Поправки позволят создать группы по расследованию экономических и коррупционных преступлений, более систематически обмениваться опытом и гармонизировать практику и нагрузку прокуроров.

4 октября 2023 года министр юстиции Калле Лаанет и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс определили приоритеты и области для улучшения работы полиции и прокуратуры. Среди прочего, они выделили в качестве совместных приоритетов для прокуратуры и полиции борьбу с особо опасными экономическими преступлениями и крупномасштабной коррупцией.