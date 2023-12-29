Хорошая новость: Euribor продолжает падать

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 14 декабря, как и в прошлый раз, решил оставить базовые процентные ставки без изменений.

Таким образом, совет центробанка решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет по-прежнему составлять 4,50%, базовая процентная ставка по кредитам - 4,75 процента, а ставка по депозитам 4,00 процента.

До своего прошлого решения о повышении процентных ставок ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля прошлого года. Это было самым решительным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.

Рекордно высокий шестимесячный Euribor зафиксировали осенью 2008 года, когда он составил 5,431 процента.