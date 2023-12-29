Хорошая новость: Euribor продолжает падать

Шестимесячный Euribor в четверг по сравнению со средой упал на 0,008 процентных пункта до отметки 3,877 процента.
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 14 декабря, как и в прошлый раз, решил оставить базовые процентные ставки без изменений.
Таким образом, совет центробанка решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет по-прежнему составлять 4,50%, базовая процентная ставка по кредитам - 4,75 процента, а ставка по депозитам 4,00 процента.
До своего прошлого решения о повышении процентных ставок ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля прошлого года. Это было самым решительным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.
Рекордно высокий шестимесячный Euribor зафиксировали осенью 2008 года, когда он составил 5,431 процента.