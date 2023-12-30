Фото ⟩ Автомобиль снес фонарный столб: состояние водителя вызвало вопросы

Автомобиль двигался из центра города по виадуку в сторону Põhjakeskus, но по неизвестной причине водитель потеряла управление над машиной, в результате чего автомобиль выехал с дороги и смог остановиться лишь через несколько десятков метров, протаранив во время своего движения по сугробам и большой фонарный столб.

Когда полицейские прибыли на место, свидетели рассказали им, что водитель уже ранее обратила на себя внимание из-за подозрительных маневров. К счастью, было уже поздно и на велосипедно-пешеходной дорожке или пешеходном переходе в тот момент не было людей. Несмотря на то, что на месте происшествия действует ограничение скорости 50 км/ч, исходя из повреждений автомобиля, можно предположить, что скорость была выше разрешенной.

Сидевшую за рулем женщину доставили в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья. Точные причины ДТП и была ли водитель в состоянии опьянения, будут установлены в ходе производства.