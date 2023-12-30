На войне в Украине погиб «тулунский маньяк»

Как сообщают СМИ, Шувалов в апреле 2023 года подписал контракт с одной из частных военных компаний и уже на следующий месяц отправился на войну в Украину. Он погиб 29 мая на линии боевого соприкосновения под Луганском, рассказали собеседники издания.

Смерть Шувалова также подтвердили трое его однополчан. Они добавили, что тело погибшего не удалось забрать с поля боя.

Павла Шувалова задержали в Тулуне в 2019 году. По версии правоохранительных органов, с 1991 по 2019 год Шувалов напал и изнасиловал как минимум 27 женщин. Следствие в суде смогло доказать причастность обвиняемого к двум изнасилованиям и двум убийствам. В октябре 2021 года Шувалова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С началом полномасштабного вторжения в Украину российские власти и поддерживаемые ими частные военные компании стали активно вербовать на фронт заключенных из колоний. Им обещали амнистию после шести месяцев участия в боевых действиях. Таким образом на свободе оказались немало осужденных по тяжким статьям.