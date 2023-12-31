В конце уходящего года состоялось открытие эстонской украиноязычной радиостанции. Директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко делает обзор этого и некоторых других интеграционных проектов, направленных на сближение украинского и эстонского народов через культуру, и с огромной радостью и благодарностью констатирует, что воля эстонцев к тому, чтобы всячески помогать украинцам выстоять и победить в войне, развязанной агрессором, остается очень высокой.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Весь 2023 год эстонцы оставались верными союзниками украинцев в борьбе за свою идентичность
Недавняя поездка в Украину наполнила меня самыми разными чувствами: счастья и боли, гордости и отчаяния, радости и тревоги. Родной город встретил звуками воздушных сирен и ночных шахедов, но я не ощутила страха, потому что родные стены согревали меня.
Хотелось ко всему прикоснуться, получше запечатлеть в памяти каждую улицу, каждый дом. Заглянуть всюду, где я любила бывать до начала полномасштабного вторжения. Пройтись по городу героических людей, которые продолжают каждый день держать оборону. Встретиться с друзьями, которые пережили здесь первые дни и месяцы войны, и которые поддерживали и вдохновляли меня все это время. Никогда не забуду, как они писали мне: у нас здесь все хорошо, главное, ты там держись…
И я держалась, и молилась за них. Конечно, здесь в Эстонии держаться было легче, хотя для человека, который впервые в жизни уехал так далеко и так надолго в чужую страну, признаюсь честно, это тоже было непросто. Два года пролетели как один день. Сейчас, вспоминая, сколько всего произошло за это время, мне с трудом верится, что я прошла этот путь привыкания и интегрировалась в новой стране.
Казалось, что я никогда не смогу жить не в Киеве. Но мне, как и другим моим соотечественникам, не пришлось выбирать. Я не знаю, как сложилось бы все в другой стране. Эстония дала мне возможность быть максимально полезной Украине, и продолжать ощущать себя украинкой за тысячи километров от родины. И я благодарна Эстонии и эстонцам за это. За то, что мы можем сохранять здесь свой идентитет, за ту помощь и поддержку, которую мы находим здесь.
Запуск новой радиостанции
Дорога в Украину и обратно была долгой, но легкой, потому что в салоне моей машины раздавались звуки радио Druzi. Перед поездкой мы официально открыли эстонскую украиноязычную радиостанцию и теперь и в Эстонии, и по всему миру украинцы могут наслаждаться современной украинской музыкой всех стилей и направлений. Почти за два месяца аудитория нашего радио перешагнула отметку в миллион слушателей. Когда мы думали о запуске радиостанции, то и помыслить не могли о такой цифре. А когда я только приехала в Эстонию, мы с командой могли лишь мечтать о создании украинского СМИ.
Но все мечты, как известно, сбываются, если очень того захотеть. А мы хотели! И когда в один осенний день в Таллинне под одной крышей собралась огромная команда волонтеров Ассоциации украинских организаций в Эстонии, мы решили: радио быть!
Презентация первого украинского радио в Эстонии прошла в главном холле музея фотографии, искусства и культуры Fotografiska под девизом «На крыльях единства». Потому что в ближайшем будущем на радио будут представлены программы на украинском и эстонском языках, потому что радио Druzi.ee - это платформа, которая объединит две культуры и усилит диалог между двумя народами!
Подтверждением тому были гости, которые собрались на день рождения радио и разделили нашу любовь к музыке и культуре двух стран: представитель Министерства культуры Эстонии Оксана Тайвасен, вице-мэры Таллинна Бетина Бешкина и Карел Оя, директор секции радиовещания Duo Media Networks Прийт Варе, представитель Фонда интеграции Аве Хярсинг и представитель Департамента социального страхования Кирилл Бадикин, представитель Министерства образования Эстонии Кайли Сиймсен, а также эстонские исполнители и музыканты: Дэйв Бентон, Руслан Трочинский с группой «Свята Ватра» и фолк-дуэт Таавета Ниллера и Виллу Талси. Совместное исполнение песни «Ой чичери чичери» от Руслана, Таавета и Виллу стало невероятной кульминацией вечера!
Я до сих пор переживаю эмоции того дня, и вспоминаю огромное количество постов в Фейсбуке и фотографий, которыми делились наши украинские и эстонские гости!
На днях в Таллинне пришла в салон на маникюр, и краем уха уловила прекрасный украинский плей-лист. Спрашиваю мастера: «А что это за такая прекрасная подборка музыки у вас?». А она мне отвечает с гордостью: «Это радио Druzi.ee - подпишитесь! Там чудесная украинская музыка, я все время слушаю и всем рекомендую». Вот это наилучший комплимент для создателей станции, когда тебя на твой же продукт подписывают!
В Украине я тоже успела прорекламировать наш цифровой контент и даже нашла на Андреевском спуске кафе Druzi, которое пообещало радовать посетителей музыкой нашего радио. Заглянула на Андреевском и во «Львовскую мастерскую шоколада» - накупила рождественских сладостей, а продавщица Катя нашла для меня шоколадного «петушка из Бородянки», один единственный остался - ждал именно меня. Но, как оказалось, ждал он меня и в Таллинне на моей любимой Ратушной площади.
Символ несокрушимости украинского духа
В зимние праздники я особенно люблю гулять здесь. Главная площадь Cтарого города всегда выглядит неимоверно ярко и красиво, но в рождественские дни она особенно притягательна, и не только для местных людей, а и для тысяч туристов, которые приезжают в Эстонию.
В прошлом году я приходила сюда к елке читать письма украинских детей, которые они адресовали Святому Николаю. Это было трогательно и больно. Они были разными: просьбы увидеться с мамой или папой, которые остались в Украине, вернуть любимый дом, собаку, встретиться с лучшими друзьями, которые разъехались по всему миру, и, конечно, защитить Украину и победить врага. Это были и рисунки, и подарки, и открытки с нарисованными украинскими флагами, воинами ВСУ… Я рассматривала это детское творчество и плакала…
В этом году я отправилась с коллегами по нашей ассоциации искать Бородянского пивныка - сегодня этот петушок стал не просто символом украинской стойкости, но и новогодним украшением для главной таллиннской елки. Посольство Украины в Эстонской Республике присоединилось к проекту Pivnyk. Christmas Toy From Ukraine, который был инициирован МИДом Украины, компанией United24 и брендом GUNIA project, мастера которого разработали эту новогоднюю игрушку.
Посол Украины Максим Кононенко и мэр Таллинна Михаил Кылварт на дипломатическом приеме в мэрии Таллинна торжественно повесили «петушка из Бородянки» на елку в холле мэрии. Затем игрушка переместилась на Ратушную площадь, а команда Ассоциации украинских организаций в Эстонии отсняла видео процесса ее водружения на главную елку страны.
Фото кухонного шкафчика с кувшином в форме петушка в освобожденной от российских оккупантов Бородянке на Киевщине облетело полсвета и стало новым символом несокрушимости украинского духа. Несмотря на то, что часть многоэтажки в Бородянке россияне разрушили до основания, шкафчик и керамический петушок остались уцелевшими. Этих петушков изготовляли на заводе в городе Васильков Киевской области в период с начала 1960-х до 1980-х годов из майолика - это разновидность керамики из обожженной глины с использованием расписной глазури. Теперь майоликовый пивнык известен во всем мире, и я знаю, что он точно есть у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, а теперь и у мэрии Таллинна.
Украинский киноклуб очень активен
В тот же день мы отправились нашей командой на просмотр фильма «Довбуш», который проходил в кинотеатре «Сыпрус». Это был итоговый показ в этом году в рамках Украинского киноклуба в Эстонии, который мы запустили в феврале. Даже не верится, что за это время мы показали 16 украинских фильмов!
Большинство из них создано уже после начала российского вторжения на восток Украины и аннексии Крыма, а также во время полномасштабной войны. За это время Украина не только не остановила собственное кинопроизводство, но и нарастила объемы, предлагая мировому сообществу современный и качественный продукт. Среди новых произведений - «Дом Слово. Незаконченный роман», «Щедрик», «Толока», «Малевич», «Моя война», «Культура против войны», «Мирный-21», «TERYKONY», «Голодомор. Летописцы» и много других фильмов…
Очень приятно, что поклонников киноклуба с каждым показом становится все больше и больше. И это не только украинцы, но и эстонцы, которые присоединяются к просмотрам нашего кино, ведь все фильмы транслируются с английскими субтитрами. Кроме того, мы начали производить эстонские субтитры. Благодаря этому еще больше эстонцев смогут знакомиться с киноискусством наших талантливых режиссеров! Показы украинских фильмов происходят теперь не только в Таллинне, но и в других городах Эстонии: Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве. А детский киноклуб с фильмами «Иван-Сила» и «Джура Королевич» побывал в Силламяэ, Саку, Валга, Выру, Пярну и даже на острове Сааремаа, в Курессааре!
Хочу отметить, что в этом году украинский кинематограф был широко представлен на кинофестивале PÖFF. 12 украинских картин участвовало в конкурсной и внеконкурсной программе! Горжусь тем, что наша ассоциация присоединилась к фестивалю KinoFF, который проводится в северо-восточной части Эстонии под эгидой PÖFF, и в Кохтла-Ярве мы показали фильм «Малевич».
Мне удалось впервые попасть на церемонию открытия PÖFF, и чувство благодарности Эстонии, в частности, главе фестиваля Тийне Локк не покидало меня до окончания торжества. Кинофестиваль начался с показа фильма-инсталляции «Муралы»: авторы проекта зафиксировали последствия войны в Украине через граффити самого известного в мире уличного художника Бэнкси, которые он оставил на руинах домов, школ и других объектов разрушенной инфраструктуры. Эта сопричастность эстонцев к трагедии и боли украинцев читается везде и всюду, и даже PÖFF не остался в стороне…
В следующем году мы планируем более тесно посотрудничать с PÖFF, также в планах с Нового года усовершенствовать проект киноклуба, а подготовить к демонстрации фильмы эстонского производства с украинскими субтитрами. Это позволит и украинцам более глубоко погрузиться в культурное достояние эстонского народа. Ведь именно через кино лучше познавать традиции, этнос, историю, учить язык и больше понимать менталитет и культуру друг друга!
К отбору эстонских кинолент мы хотим привлечь кинотеатр «Сыпрус» - один из старейших и культовых кинотеатров Эстонии, который в течение года бесплатно предоставлял нам свою площадку для показов, за что мы безгранично благодарны! Когда один из руководителей кинотеатра Ивар Мурд вышел на сцену, чтобы выразить поддержку сотрудничеству и сказать несколько приветственных слов зрителям в зале, я еле сдержала свои эмоции.
Ивар сказал: «Мы будем и в дальнейшем способствовать развитию этого проекта, а мужественным украинцам я хочу только пожелать больше оружия для того, чтобы победить врага как можно скорее!». Я обняла Ивара и в этот момент мне казалось, что я обнимаю всех эстонцев, которые все это время поддерживают нас и всеми силами пытаются сделать наше пребывание здесь максимально комфортным и безопасным.
А потом выступал посол Украины в Эстонии, по мнению которого, такие проекты, как Украинский киноклуб в Эстонии, являются форпостами борьбы за культурное выживание украинской нации, а такие друзья, как кинотеатр «Сыпрус», являются важными союзниками. «Победа на этом поле боя может быть только общей», - заявил посол, и я полностью с ним согласна. Если у нас не будет таких партнеров и союзников, как эстонцы, нам сложно будет выиграть эту войну, потому что это война прежде всего за нашу идентичность, за наш культурный и языковый код, и эстонцы это понимают как никто другой!
После фильма все расходились с чувством окрыленности и уверенности в нашей скорой победе, ведь фильм «Довбуш» - о силе духа, о справедливости, о верности своим убеждениям, о любви к родной земле, и победе над злом. Имя Олексы Довбуша стало бессмертным именно потому, что ценности, за которые он искренне боролся - вне времени. Он не хочет дарить врагу свою свободу, не хочет покидать свою землю, а хочет строить счастье на своей родной земле, потому что у него нет другой. Эта история была с нами 500 лет назад, и актуальна для нас и сегодня…
Благотворительная акция
Я возвращалась с показа домой, и моя голова была переполнена этими мыслями. Но тут раздался звонок от коллеги, которая хотела поделиться со мной своими эмоциями относительно проекта, который мы организовали несколько дней назад. «Ты не представляешь, сколько счастья мы подарили нашим украинкам с этими платьями! Они до сих пор пишут мне слова благодарности за этот вечер красоты». А вся эта красота состоялась благодаря эстонскому проекту «500 платьев» и инициативе Антиракового союза Эстонии - сбору пожертвований на мобильный компьютерный томограф.
В начале ноября к нам обратилась организатор проекта «500 платьев» Тийна Реканд и предложила безвозмездно передать украинкам платья! Благотворительная кампания «500 платьев и 500 галстуков» - ежегодная эстонская инициатива, во время которой каждая женщина может сдать на аукцион свое праздничное платье, а мужчина - галстук или бабочку. Желающие могут купить эти платья и галстуки на аукционе, присоединившись таким образом к благотворительной акции. В этом году в инициативе приняли участие президент Эстонии Алар Карис вместе с супругой Сирье Карис, министры Калле Лаанет и Хейди Пурга, а также звезды эстонского шоу-бизнеса!
Мы предложили украинкам в Эстонии принять участие в фотосессии в подаренных платьях, а их вклад передать MTÜ Eesti Vähiliit и в поддержку Украины. На этот призыв откликнулись и мастерицы причесок и мейкапа, которые наводили красоту для наших участниц. В результате получился трогательный вечер, где и я почувствовала себя настоящей красавицей, а все мы получили невероятные эмоции, которые не отпускают до сих пор. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к проекту «Платье, которое меняет жизнь», и очень надеюсь, что таких поводов для счастья у нас, украинок, будет становится все больше и больше!
Эстонцы остаются верными союзниками Украины
Я рада, что могу рассказывать об этом и делиться всем, что происходит в жизни моих коллег, друзей, простых украинок и украинцев, пребывающих во время войны в Эстонии. Это то, что дает мне силы, помогает не падать духом и вносить свою маленькую лепту в борьбе за нашу идентичность. Мне безумно приятно, что Фонд интеграции совместно с Министерством культуры отметили эту деятельность, и в конце этого года я была номинирована на премию в области «Вестник года» за содействие интеграционным процессам.
В своих авторских колонках, которые я веду в течение почти двух лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину, я стараюсь рассказывать о подлинных историях жизни украинских переселенцев в Эстонии. О том, как они справляются здесь с трудностями будничной жизни, о вызовах, которые встают перед ними, и о том, как они их преодолевают! Как учат язык, осваивают новые профессии, создают стартапы и запускают бизнес-проекты.
Мои колонки - и об Эстонии, которая приняла около 69 000 украинцев и продолжает предоставлять «крышу над головой» для украинских граждан. О том, как эстонский народ и государство поддерживают Украину в гуманитарной, военной и геополитической сферах.
Я горжусь тем, что с Ассоциацией украинских организаций в Эстонии мы запустили несколько мощных интеграционных проектов, в частности, Украинский киноклуб в Эстонии, этнофестиваль «Вышиванка объединяет» и эстонскую украиноязычную радиостанцию Druzi.ee.
Все они являются той площадкой, которая объединяет наши народы, и, конечно, способствуют интеграции украинцев в эстонское общество! Но я уверена, что весь этот накопленный опыт украинцы повезут с собой в Украину, чтобы восстановить нашу страну и сделать ее самой экономически сильной и процветающей страной в мире.