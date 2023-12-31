УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Весь 2023 год эстонцы оставались верными союзниками украинцев в борьбе за свою идентичность

Недавняя поездка в Украину наполнила меня самыми разными чувствами: счастья и боли, гордости и отчаяния, радости и тревоги. Родной город встретил звуками воздушных сирен и ночных шахедов, но я не ощутила страха, потому что родные стены согревали меня.

Хотелось ко всему прикоснуться, получше запечатлеть в памяти каждую улицу, каждый дом. Заглянуть всюду, где я любила бывать до начала полномасштабного вторжения. Пройтись по городу героических людей, которые продолжают каждый день держать оборону. Встретиться с друзьями, которые пережили здесь первые дни и месяцы войны, и которые поддерживали и вдохновляли меня все это время. Никогда не забуду, как они писали мне: у нас здесь все хорошо, главное, ты там держись…

Инна Гордиенко во время недавней поездки в Украину. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

И я держалась, и молилась за них. Конечно, здесь в Эстонии держаться было легче, хотя для человека, который впервые в жизни уехал так далеко и так надолго в чужую страну, признаюсь честно, это тоже было непросто. Два года пролетели как один день. Сейчас, вспоминая, сколько всего произошло за это время, мне с трудом верится, что я прошла этот путь привыкания и интегрировалась в новой стране.