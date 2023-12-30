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Не ломайте пылесос! Осыпавшуюся хвою легко убрать, используя этот способ

rus.postimees.ee
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Осыпающаяся елка. Снимок иллюстративный.
Осыпающаяся елка. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Убирать осыпавшуюся с елки хвою утомительно, и зачастую засохшие иголки можно найти в доме вплоть до середины лета. К счастью, портал Kodu нашел хороший совет, который значительно упрощает уборку опавшей хвои.

Первая же идея взять пылесос и собрать им с пола иголки при ближайшем рассмотрении не кажется такой уж хорошей: пылесос предназначен для сбора пыли и мусора, а не острых иголок, которые могут застрять в щетке, забить шланг и даже порвать пылесборник. 

Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать пищевую соду. Да, посыпьте иголки содой, и их будет легче смести в совок обычной щеткой. Иголки, покрытые содой, не скользят и с большей вероятностью попадут в совок, а не останутся на полу. 

Собранные иголки можно выбросить в предназначенный для биоотходов ящик, а оставшуюся на полу соду собрать пылесосом.

Еще один хороший способ собрать иголки - использовать липкий валик. Иголки легко прилипнут к его поверхности - совсем как кошачья шерсть, когда мы собираем ее валиком с дивана или одежды. 

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