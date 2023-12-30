Шоколад подорожает ⟩ Цены на какао достигли пятнадцатилетнего максимума

Повышение цен, вероятно, ощутимо ударит по покупателям в следующем году, поскольку относительно дешевые запасы сырья у производителей шоколада уже на исходе, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на белый сахар также растут пятый год подряд.

Непрекращающиеся дожди в начале года привели к неурожаю какао-бобов в Западной Африке, растения на плантациях страдают от распространяющихся болезней.

Фьючерсные контракты на какао-бобы в Лондоне выросли в этом году уже на 70 процентов до 3506 фунтов за тонну, что является самым большим годовым приростом с 2008 года.

В Нью-Йорке фьючерсы на какао с начала года прибавили в цене 60 процентов – это самый большой прирост с 2001 года.

Мировой рынок какао весьма специфичен: около 60 процентов экспорта какао-бобов приходится на две страны: Кот-д'Ивуар и Гану.

Другие страны, такие как Бразилия, пытаются увеличить производство, однако для того, чтобы новые плантации начали приносить плоды, требуется минимум несколько лет.

Ситуация с какао-бобами резко контрастирует с тем, что происходит на рынках с другими основными сельскохозяйственными культурами.

Так, индекс сельскохозяйственных цен Bloomberg в этом году снизился на 14 процентов, что стало самым большим падением за десятилетие.