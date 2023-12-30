Мужчина, не вернувшийся в тюрьму открытого типа, задержан

Напомним, что в пятницу, 29 декабря, заключенный не вернулся к назначенному времени из поездки в тюрьму открытого типа.

Тюрьма открытого типа – это расположенная вне тюремной ограды часть тюрьмы, заключенные которой могут без надзора ходить на работу, учиться и совершать непродолжительные поездки, но должны возвращаться к определенному времени.

В тюрьмах открытого типа содержатся люди, поведение которых позволяет разрешать им выход за пределы тюрьмы для работы или иной деятельности, поощряющей лучшую и более плавную адаптацию в обществе в преддверии освобождения.