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Мужчина, не вернувшийся в тюрьму открытого типа, задержан

rus.postimees.ee
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Таллиннская тюрьма. Снимок иллюстративный.
Таллиннская тюрьма. Снимок иллюстративный. Фото: Teele Toova

Вчера вечером был задержан заключенный, который не вернулся в тюрьму открытого типа. После задержания его сразу же доставили в учреждение заключения.

Напомним, что в пятницу, 29 декабря, заключенный не вернулся к назначенному времени из поездки в тюрьму открытого типа.

Тюрьма открытого типа – это расположенная вне тюремной ограды часть тюрьмы, заключенные которой могут без надзора ходить на работу, учиться и совершать непродолжительные поездки, но должны возвращаться к определенному времени.

В тюрьмах открытого типа содержатся люди, поведение которых позволяет разрешать им выход за пределы тюрьмы для работы или иной деятельности, поощряющей лучшую и более плавную адаптацию в обществе в преддверии освобождения.

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