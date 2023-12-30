Внимание, розыск! Заключенный не вернулся в тюрьму

В пятницу, 29 декабря, 32-летний заключенный тюрьмы открытого типа Кристьян Румянцев не вернулся в Вирускую тюрьму из поездки в город Кейла.
У Кристьяна короткие волосы, среднее телосложение, рост 178 см. Кроме того, у него есть татуировка на руке и груди.
Когда он покинул тюрьму открытого типа, на нем была темная куртка (Helly Hansen), темная толстовка с капюшоном (Puma) и темный рюкзак (Puma), темные спортивные штаны (Puma) и черная спортивная обувь (Puma).
Галерея: фотографии объявленного в розыск
Всех, кто знает его местонахождение, полиция просит немедленно позвонить на номер 112 или на номер тюремной службы 5302 4893.
Тюрьма открытого типа - часть тюрьмы, расположенная за пределами тюрьмы, из которой заключенные могут выходить без надзора для работы, учебы и кратковременных поездок и должны вернуться к установленному сроку.