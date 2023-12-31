Кристина Каллас: главный победитель или лузер

Первым делом забастовка учителей, затем постоянная борьба за повышение зарплаты работникам образования, обеспечение перехода на эстоноязычное образование даже там, где центристская городская власть постоянно ищет новые уловки, чтобы этому противостоять, и кажущееся безнадежным отстаивание маленьких сельских школ, символом которых стала школа Метскюла. Некоторые задачи совершенно противоречивы, но эстонцы, верящие в образование, ждут решения всех этих задач.

Если Каллас справится с этим, то присуждение ей звания человека года никого не удивит. Однако если одна из задач не будет выполнена, обязательно поднимется буря возмущения и ее репутация как политика будет сильно подпорчена.