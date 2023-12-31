Последователи политической династии Ансипа метят на место Каи Каллас

Готов ли он теперь к креслу премьер-министра и к руководству Партией реформ? Или, как в 2017 году, снова вмешается Ханно Певкур, который тогда победил Михала на выборах главы белок?

В любом случае, по крайней мере, согласно спекуляциям в коридорах Тоомпеа, Михал в настоящее время является самым главным фаворитом на случай, если Каллас в какой-то момент в течение 2024 года уйдет в отставку. Он показал свою силу на выборах в правление партии и неплохо проявил себя как глава одного из министерств. Правда, и Певкур в этом плане не отстает.

Кто бы из них ни стал новым лидером, он в качестве политика старой закалки вернет в партию дух времен Андруса Ансипа и должен будет вдохнуть жизнь в падающий рейтинг Партии реформ. Правда, нельзя полностью исключить вмешательство кого-то третьего в дуэль за место лидера.

От одной мины будущий председатель будто бы избавился, когда Март Вырклаэв объявил об отмене нового налога и строки дохода в 400 миллионов евро.