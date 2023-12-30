В многоквартирном доме найден труп: предполагаемый убийца сам позвонил в Центр тревоги

Вчера около девяти часов вечера 61-летний мужчина сообщил в Центр тревоги, что в многоквартирном доме в Кохтла-Ярве его знакомый больше не просыпается. На место прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть человека и вызвала полицию для выяснения обстоятельств случившегося.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Айгро Раудсеппа, по предварительной информации есть основания подозревать, что 61-летний мужчина ударил ножом 59-летнего мужчину, в результате чего последний скончался.

«У подозреваемого были признаки употребления алкоголя. Мы задержали мужчину как подозреваемого в совершении преступления, а все обстоятельства происшествия выясним в рамках начатого уголовного производства», - добавил он.