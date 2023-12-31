От Юри Ратаса зависит судьба крупной партии

Доверие к новому председателю низкое, рейтинги падают, а эстоноязычные политики покидают партию. Уход Ратаса из партии, вероятно, ускорит маргинализацию партии в сторону чисто русскоязычной. Это означало бы начало нового этапа в политической истории Эстонии, а также может изменить ситуацию в Таллинне, где Центристская партия привыкла диктовать свою волю.