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От Юри Ратаса зависит судьба крупной партии

Деятель 2024 года
Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

После избрания Михаила Кылварта лидером Центристской партии в кулуарах стали поговаривать, что бывший премьер-министр Юри Ратас рассматривает возможность смены партии из-за отсутствия личного и политического взаимопонимания с Кылвартом.

Доверие к новому председателю низкое, рейтинги падают, а эстоноязычные политики покидают партию. Уход Ратаса из партии, вероятно, ускорит маргинализацию партии в сторону чисто русскоязычной. Это означало бы начало нового этапа в политической истории Эстонии, а также может изменить ситуацию в Таллинне, где Центристская партия привыкла диктовать свою волю.

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