В России по «шпионской статье» впервые приговорили школьника. Что известно о самом юном фигуранте

ФСБ задержала Кевина Лика после 8 февраля 2023 (последняя дата якобы совершенного им преступления) — когда и где, точно не известно. Однако, 9 февраля в Майкопе силовики обвинили мать школьника в «мелком хулиганстве» и суд арестовал ее на 10 суток. Женщине вменили «нецензурную брань» в общественном месте — именно под таким надуманным предлогом в последние годы в России часто применяли административный арест к фигурантам «шпионских» дел перед тем как отправить их СИЗО по уголовному делу.

Би-би-си рассказывает, что еще удалось узнать об этом беспрецедентном деле.

Лучший по немецкому языку и ботаник

Кевин Лик жил в Майкопе с матерью. На своей странице во «ВКонтакте» он указал, что учится в Республиканском естественно-математической школе при Адыгейском государственном университете. По словам знакомой Кевина, в 2022 году они вместе окончили летнюю биологическую школу — в соцсети он в первый год войны публиковал в основном фотографии цветов и растений в горах. А также несколько своих портретов, например, на фоне мемориального бронепоезда в Туле.

Когда началась война в Украине, Кевин учился в 9 классе. По сообщению суда, уже тогда он якобы фотографировал «место дислокации» войсковой части. Что именно мог фотографировать в городе подросток, из сообщения о вынесенном ему приговоре неясно, адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе в интернете.