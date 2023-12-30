Эстония занимает пятое место по объему потребления возобновляемой энергии в ЕС

Благодаря пересмотренной Директиве о возобновляемых источниках энергии целевой показатель ЕС по возобновляемым источникам энергии к 2030 году был повышен с 32 до 42,5 процента, поэтому государства-члены должны активизировать свои усилия для совместного достижения этой цели. При этом доля возобновляемых источников в общем энергопотреблении увеличилась по сравнению с 2021 годом всего на 1,1 процентного пункта, сообщает Eurostat.

Самая большая доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении находится в Швеции - 66 процентов, где в основном используется гидро-, ветровое, твердое и жидкое биотопливо, а также тепловые насосы. Далее следует Финляндия с 47,9 процента, широко использующаяся гидроэнергетику, ветер и твердое биотопливо. В Латвии 43,3-процентная доля возобновляемых источников энергии в основном зависит от гидроэнергетики. За ними идут Дания с 41,6 процента и Эстония с 38,5 процента, которые получают больше всего возобновляемой энергии из ветра и твердого биотоплива.

В то же время доля возобновляемых источников энергии в 17 странах-членах ЕС в прошлом году была ниже 23 процентов. Самая низкая доля была зафиксирована в Ирландии (13,1 процента), на Мальте (13,4 процента), в Бельгии (13,8 процента) и в Люксембурге (14,4 процента).