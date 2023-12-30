Сэм Альтман – архитектор эпохи искусственного интеллекта

Многие уже сегодня пытаются использовать ИИ для получения дохода, обретения власти и понимания того, как устроен и функционирует человеческий разум.

Путь впереди долгий, и 2024 год принесет нам важные новости и сюрпризы.

Судя по всему, будут созданы первые процессоры, которые не опираются не столько на классическую бинарную логику (единицы и нули, основа традиционных компьютерных систем), сколько на элементы, имитирующие работу нейронов человеческого мозга.

Будет ли за этим стоять Сэм Альтман - основатель компании OpenAI, создавшей знаменитый чат-бот ChatGPT?

Вероятно, да, поскольку стратегическое сотрудничество OpenAI с Microsoft, похоже, набирает силу.

Искусственный интеллект — это нечто непостижимо мощное. Как и деньги. Мы все сегодня живем на деньги и, к сожалению, ради денег.

Что касается развития ИИ, важно, чтобы мы в один прекрасный момент не стали жить ради искусственного интеллекта.

И здесь Альтман выступает как дирижер и архитектор, направляющий развитие целой эпохи.