Ученые назвали фрукт, который очень помогает поднять настроение

Всем известно, что бананы - это полезное средство утолить голод, но теперь еще и оказывается, что бананы также могут и поднмать настроение, пишет издание Spectrum Healthcare .

С помощью бананов человек может получить около тридцати процентов рекомендуемой суточной нормы витамина B6. Витамин B6, в свою очередь, помогает мозгу вырабатывать серотонин, который считается стабилизатором настроения. Серотонин влияет на моторику и эмоции. Это химическое вещество также помогает со сном и пищеварением. Это означает, что употребление банана в пищу может помочь облегчить депрессивное настроение и тревогу, стимулируя повышения уровня серотонина в организме.