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Ученые назвали фрукт, который очень помогает поднять настроение

PM Tervis
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За хорошим настроением стоят определенные химические реакции в организме. Иллюстративное фото.
За хорошим настроением стоят определенные химические реакции в организме. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вырабатываемое в человеческом мозге химическое вещество под названием серотонин создает хорошее настроение. Серотонин часто называют гормоном счастья. Установлено, что употребление некоторых фруктов может косвенно влиять на выработку серотонина.

Всем известно, что бананы - это полезное средство утолить голод, но теперь еще и оказывается, что бананы также могут и поднмать настроение, пишет издание Spectrum Healthcare.

С помощью бананов человек может получить около тридцати процентов рекомендуемой суточной нормы витамина B6. Витамин B6, в свою очередь, помогает мозгу вырабатывать серотонин, который считается стабилизатором настроения. Серотонин влияет на моторику и эмоции. Это химическое вещество также помогает со сном и пищеварением. Это означает, что употребление банана в пищу может помочь облегчить депрессивное настроение и тревогу, стимулируя повышения уровня серотонина в организме.

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