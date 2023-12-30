Медики разъясняют: как не прозевать у себя клещевой боррелиоз

Клещевой боррелиоз - это бактериальная инфекция, которая передается человеку зараженными клещами. Портал Express пишет, что головная боль также может сигнализировать о заболевании. Поскольку это очень распространенная жалоба, люди не думают, что она может быть связана с боррелиозом.

На инфекцию часто указывает сыпь вокруг места укуса, которая появляется через 3-30 дней после укуса. Однако бактерия боррелиоза зачастую не обнаруживается в крови вовремя из-за отсутствия подозрений на заболевание. Для постановки диагноза необходимо учитывать и другие симптомы заболевания. Наиболее распространенными являются усталость, боль в суставах, головная боль, учащенное сердцебиение, потеря памяти, спутанность сознания, тревога и депрессия. Поскольку эти симптомы могут указывать и на другие заболевания, диагностика клещевого боррелиоза зачастую затруднена.

Скованность или боль в шее, головная боль и чувствительность глаз к свету также могут указывать на клещевой боррелиоз. Некоторые люди также испытывают гриппоподобные симптомы на ранних стадиях заболевания. Поэтому следует отреагировать, если после укуса клеща возникают утомляемость, боли в мышцах, суставах, повышенная температура и озноб.

Если клещевой боррелиоз остается невыявленным, он может стать хроническим и вызывать жалобы в течение длительного времени. Доктор Джошуа Берковиц, основатель Клиники клещевого боррелиоза, отметил, что многие семейные врачи не понимают серьезности этой болезни и того, насколько легко она может стать хронической. Многие пациенты болеют в течение многих лет, а врачи не могут найти причину их плохого самочувствия.

Если вышеперечисленные симптомы возникли после укуса клеща, следует обратиться к семейному врачу. Даже если вы не заметили укуса клеща, стоит сообщить врачу о том, что вы недавно находились на природе и, возможно, контактировали с клещом.