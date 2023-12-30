Херем: через два года Эстония будет в лучшем положении по оружию, чем Украина в начале войны

«Через два года мы точно будем в лучшем положении, чем была Украина в начале войны, когда она не могла повлиять на противника в 40-50 километрах от Киева, потому что у нее не было средств, - сказал Херем. - У нас достаточно средств, чтобы действовать на расстоянии до 240 километров. Это делает нас более опасными для нападающих».

Херем признался, что не знает, является ли это достаточным сдерживающим фактором, поскольку, вероятно, сдержать безумцев невозможно, но благодаря инвестициям в вооружение и боеприпасы у Эстонии определенно есть возможность положить конец агрессии уже на ее начальной стадии.

В следующем году на оборону будет потрачено 3 процента ВВП Эстонии или 1,3 миллиарда евро. По словам Херема, половина этой суммы будет потрачена на приобретение оружия и боеприпасов в ближайшие четыре года.

«Речь идет о том, чтобы иметь огневую мощь, чтобы наши солдаты, прямо говоря, были в состоянии уничтожить все, что угрожает нашей жизни. И иметь возможность уничтожить это как можно быстрее, чтобы это не причинило нам большого вреда. Без шуток: мы действительно в безопасности. В ближайшие два года мы и Силы обороны достигнем ситуации, о которой я не мог и мечтать даже за пять лет», - пояснил Херем.

Однако, по словам командующего Силами обороны, в других частях Европы такого вооружения, как в Эстонии, не наблюдается. В то же время, если Эстония закупит 25 000 снарядов пропорционально очень большому количеству боеприпасов, то украинцы избавляются от такого количества за три дня.

«Надо учитывать, что наша восточная граница составляет несколько сот километров, украинская линия фронта сейчас составляет 1200 километров», - уточнил Херем.

По его словам, инвестиции в гособорону могут в какой-то момент стимулировать инвестиции в экономику. Например, Южная Корея и Израиль вкладывают больше средств в гособорону, чем Эстония, и в экономике у них дела обстоят неплохо - в эти страны вносят инвестиции и там процветает туризм.