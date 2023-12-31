Большая ответственность Анне Мере

Самым важным энергетическим предприятием Эстонии, несомненно, является Eesti Energia со своими дочерними компаниями Enefit Green и Elektrilevi.
Председателем правления Eesti Energia с марта 2023 года стал Андрус Дурейко.
Его кандидатуру, в свою очередь, одобрил совет Eesti Energia, возглавляемый Анне Мере. Эту должность она занимает с весны 2022 года.
Как председатель совета, Мере несет ответственность за качество работы менеджеров, а также инвестиционные решения компании.
В наступающем году Eesti Energia запустит новый маслозавод и приступит к строительству газовой электростанции.
Использование ископаемого топлива в 2024 году во всем мире увеличится, и Эстония не является исключением.
С другой стороны, объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников также растут.
Тепловой насос для отопления города Нарвы – еще одна инвестиция Eesti Energia. Эта технология распространена в Финляндии, но в Эстонии ее используют, как правило, только в частных домах.
Кроме того, сотни миллионов евро Eesti Energia планирует инвестировать в ветроэнергетику, в том числе в подготовку строительства морской ветроэлектростанции.