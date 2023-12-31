Большая ответственность Анне Мере

Председателем правления Eesti Energia с марта 2023 года стал Андрус Дурейко.

Его кандидатуру, в свою очередь, одобрил совет Eesti Energia, возглавляемый Анне Мере. Эту должность она занимает с весны 2022 года.

Как председатель совета, Мере несет ответственность за качество работы менеджеров, а также инвестиционные решения компании.

В наступающем году Eesti Energia запустит новый маслозавод и приступит к строительству газовой электростанции.

Использование ископаемого топлива в 2024 году во всем мире увеличится, и Эстония не является исключением.

С другой стороны, объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников также растут.

Тепловой насос для отопления города Нарвы – еще одна инвестиция Eesti Energia. Эта технология распространена в Финляндии, но в Эстонии ее используют, как правило, только в частных домах.

Кроме того, сотни миллионов евро Eesti Energia планирует инвестировать в ветроэнергетику, в том числе в подготовку строительства морской ветроэлектростанции.