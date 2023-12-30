ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Появление российской ракеты в небе над Польшей показало, что война может расшириться из-за случайного фактора

Быстрая реакция Польши очень важна. Немаловажно и то, что Польша смогла очень быстро зафиксировать произошедшее. Этот случай еще раз напоминает нам, что война может расшириться и за счет инцидентов случайного характера.
Зеленский посетил линию фронта
Украина предприняла ряд действий, чтобы сбалансировать ситуацию. Президент Зеленский посетил войска, сражающиеся на линии фронта в Авдеевке. Наиболее важными стали удары, организованные украинской армией по объектам в Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной на севере. В Брянске известно, что основной целью стал завод электроники «Кремний», производящий электронные компоненты для российской военной промышленности. Говорят, что это второй по величине подобный завод в России.
Сегодня ночью Россия атаковала Украину десятью иранскими беспилотниками, пять из которых были сбиты средствами ПВО. Сообщений о попаданиях пока не поступало.
Активность атак российской армии осталась на вчерашнем уровне, то есть по сравнению со средним показателем предыдущих недель она ниже примерно на 40 процентов.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает наступление в направлении Купянска с уменьшающейся интенсивностью из-за понесенных потерь, но успеха россияне не добились. На других направлениях на этом участке фронта атак не было.
В Бахмуте активность атак российских войск невысока и ограничивается несколькими вылазками к северу от города.
Подразделения российской армии ежедневно наиболее активны в районе Авдеевки. Вчера более активные атаки вновь были организованы в районе Марьинки. Серьезных изменений линии фронта нет.