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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Появление российской ракеты в небе над Польшей показало, что война может расшириться из-за случайного фактора

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Россия использовала 29 декабря целый ряд типов ракет, имеющихся в ее арсенале
  • ПВО Украины предотвратила крупную катастрофу
  • Зеленский посетил расположение войск, сражающихся на линии фронта

Вчерашнюю российскую воздушную атаку на украинские города по праву можно считать крупнейшей за очень долгий период времени. Всего силы ПВО Украины насчитали 158 запущенных различных объектов, из которых удалось уничтожить 114, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Ясно, что Россия использовала все имеющиеся в ее арсенале типы ракет, кроме «Калибра». Часть ракет была выпущена с территории России, по северной части Украины, в сторону Харькова и других городов этого региона. Часть ракет была запущена с самолетов из региона Каспийского моря, как обычно - по центральным, южным и западным городам Украины. Самым жестоким стал удар по Харькову, нанесенный с помощью систем С-300. Из 110 выпущенных ракет ПВО Украины уничтожили 88. Ракеты «Кинжал» и Х-22 уничтожить не удалось.

Результат - 30 убитых и 160 раненых. Черноморский флот в атаке не участвовал, что может быть причиной того, что для атаки не были использованы крылатые ракеты «Калибр». Раньше их в основном запускали с морских баз. ПВО Украины предотвратила крупную катастрофу. Объекты инфраструктуры были атакованы, но похоже, что российские ракеты, сумевшие пройти через ПВО, поражали случайные цели в хаотичном порядке. Однако украинская сторона не опубликовала информацию о наиболее пострадавших объектах. Россия не в состоянии часто организовывать атаки такого масштаба. Поэтому можно предположить, что какое-то время снова будут наблюдаться атаки, осуществлемые с помощью иранских дронов и отдельных ракет.

МИД Польши требует от России официальных объяснений, почему одна из ракет, выпущенных в направлении Украины, вошла на территорию Польши на глубину в сорок километров и оставалась там в течение трех минут. После этого ракета вернулась в воздушное пространство Украины, где была уничтожена украинскими ПВО. В ближайшее время также будет и раскрыта реакция НАТО на этот инцидент.

Быстрая реакция Польши очень важна. Немаловажно и то, что Польша смогла очень быстро зафиксировать произошедшее. Этот случай еще раз напоминает нам, что война может расшириться и за счет инцидентов случайного характера.

Зеленский посетил линию фронта

Украина предприняла ряд действий, чтобы сбалансировать ситуацию. Президент Зеленский посетил войска, сражающиеся на линии фронта в Авдеевке. Наиболее важными стали удары, организованные украинской армией по объектам в Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной на севере. В Брянске известно, что основной целью стал завод электроники «Кремний», производящий электронные компоненты для российской военной промышленности. Говорят, что это второй по величине подобный завод в России.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину десятью иранскими беспилотниками, пять из которых были сбиты средствами ПВО. Сообщений о попаданиях пока не поступало.

Активность атак российской армии осталась на вчерашнем уровне, то есть по сравнению со средним показателем предыдущих недель она ниже примерно на 40 процентов.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает наступление в направлении Купянска с уменьшающейся интенсивностью из-за понесенных потерь, но успеха россияне не добились. На других направлениях на этом участке фронта атак не было.

В Бахмуте активность атак российских войск невысока и ограничивается несколькими вылазками к северу от города.

Подразделения российской армии ежедневно наиболее активны в районе Авдеевки. Вчера более активные атаки вновь были организованы в районе Марьинки. Серьезных изменений линии фронта нет.

На Южном фронте активность русской армии в районе Токмака невысока. Более активно, но безрезультатно предпринимались попытки оттесенить украинские войска на восточном берегу Днепра. Российская артиллерия вчера также интенсивно обстреливала Херсон.

Потери российской армии сократились примерно на треть за счет снижения ее активности.

Обмен огнем в Газе

Израильские силы начали ускоренное наступление с целью изолировать район поселения Буррейдж в центральной части сектора Газа. Операции по зачистке в северной части сектора ускорились. Израильские наступательные операции также расширились и в южной части сектора Газа. Каждый день показываются кадры, как разрушаются туннели. Сопротивление ХАМАС не полностью сломлено, но оно уже не является скоординированным.

За последние две недели также не удавалось организовать ракетные обстрелы территории Израиля. Операции Израиля на Западном берегу продолжаются в прежнем режиме, и обмен огнем с «Хезболлой» также имеет привычные формы. Лишь некоторые атаки «Хезболлы» приводят к потерям среди израильской армии, но сама «Хезболла» теряет своих боевиков каждый день.

Вчера Израиль выпустил несколько ракет по районам южной Сирии, откуда ранее была атакована северная часть Израиля. Район аэропорта Дамаска также подвергся атаке с целью воспрепятствовать переправке оружия из Ирана боевикам «Хезболлы».

США нанесли гораздо более серьезный воздушный удар по иранским военным объектам на востоке Сирии.

Иран и «Хезболла» проводят несколько странную кампанию в СМИ, основной посыл которой заключается в том, что они не знали о готовящихся нападениях ХАМАС на Израиль 7 октября. Целью этой относительно бессмысленной кампании может быть лишь введение в заблуждение и воспрепятствование прогрессу военной кампании Израиля. Можно предположить, что власти Ирана все сильнее обеспокоены все более мощными атаками на иранские позиции на Ближнем Востоке. Существует опасность, что в конечном итоге Ираном будет потеряно гораздо больше, чем контролировалось им до начала войны.

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