ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Появление российской ракеты в небе над Польшей показало, что война может расшириться из-за случайного фактора

Ясно, что Россия использовала все имеющиеся в ее арсенале типы ракет, кроме «Калибра». Часть ракет была выпущена с территории России, по северной части Украины, в сторону Харькова и других городов этого региона. Часть ракет была запущена с самолетов из региона Каспийского моря, как обычно - по центральным, южным и западным городам Украины. Самым жестоким стал удар по Харькову, нанесенный с помощью систем С-300. Из 110 выпущенных ракет ПВО Украины уничтожили 88. Ракеты «Кинжал» и Х-22 уничтожить не удалось.

Результат - 30 убитых и 160 раненых. Черноморский флот в атаке не участвовал, что может быть причиной того, что для атаки не были использованы крылатые ракеты «Калибр». Раньше их в основном запускали с морских баз. ПВО Украины предотвратила крупную катастрофу. Объекты инфраструктуры были атакованы, но похоже, что российские ракеты, сумевшие пройти через ПВО, поражали случайные цели в хаотичном порядке. Однако украинская сторона не опубликовала информацию о наиболее пострадавших объектах. Россия не в состоянии часто организовывать атаки такого масштаба. Поэтому можно предположить, что какое-то время снова будут наблюдаться атаки, осуществлемые с помощью иранских дронов и отдельных ракет.