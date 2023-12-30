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Запутанная история с премиями: чем дальше, тем большие суммы прибавляются к зарплате чиновников

rus.postimees.ee
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Фото: Arvo Meeks

Во многих учреждениях принято, что в конце года сотрудникам выплачиваются доплаты, которые называют рождественскими или годовыми премиями, или 13-й зарплатой.

Если ранее издание Järva Teataja писало, что среди чиновников самоуправлений Ярвамаа премии получат только работники города Пайде, то после праздников разъясняющее письмо прислал и волостной старейшина Тюри Суло Сяркинен. «Если изначально в плане не было выплаты премий, то волостная управа Тюри решила все-таки сделать это после Рождества», - заявил волостной старейшина.

Размер премий для чиновников Тюри составил 100-150 евро. Отметим, что город Пайде выплачивал премии в размере 75 или 150 евро в зависимости от стажа работы.

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