Запутанная история с премиями: чем дальше, тем большие суммы прибавляются к зарплате чиновников

Если ранее издание Järva Teataja писало, что среди чиновников самоуправлений Ярвамаа премии получат только работники города Пайде, то после праздников разъясняющее письмо прислал и волостной старейшина Тюри Суло Сяркинен. «Если изначально в плане не было выплаты премий, то волостная управа Тюри решила все-таки сделать это после Рождества», - заявил волостной старейшина.