Отличная возможность для Тянака побороться за чемпионский титул

Принесет ли это ему, как многие ожидают, второй по счету титул чемпиона мира по авторалли?

В 2024 году в очередной раз действующий чемпион мира освободит свой трон.

В 2022 году так поступил француз Себастьен Ожье, а теперь и финн Калле Рованперя объявил о том, что не собирается в следующем году защищать свой чемпионский титул.

Таким образом, за чемпионские лавры в отсутствие Рованперя будут бороться сразу три гонщика – помимо Тянака, его напарник по команде, бельгиец Тьерри Невилль, а также британец Элфин Эванс.

У последних двух максимальный результат - лишь второе место, а потому фаворитом предстоящего соперничества можно заранее назвать Тянака.