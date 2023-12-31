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Отличная возможность для Тянака побороться за чемпионский титул

Деятель 2024 года
rus.postimees.ee
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Знаменитый эстонский автогонщик Отть Тянак.
Знаменитый эстонский автогонщик Отть Тянак. Фото: Sander Ilvest

После неудачного сезона знаменитый эстонский автогонщик Отть Тянак возвращается в команду Hyundai Motorsport.

Принесет ли это ему, как многие ожидают, второй по счету титул чемпиона мира по авторалли?

В 2024 году в очередной раз действующий чемпион мира освободит свой трон.

В 2022 году так поступил француз Себастьен Ожье, а теперь и финн Калле Рованперя объявил о том, что не собирается в следующем году защищать свой чемпионский титул.

Таким образом, за чемпионские лавры в отсутствие Рованперя будут бороться сразу три гонщика – помимо Тянака, его напарник по команде, бельгиец Тьерри Невилль, а также британец Элфин Эванс.

У последних двух максимальный результат - лишь второе место, а потому фаворитом предстоящего соперничества можно заранее назвать Тянака.

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