Энели Ефимову назвали лучшей спортсменкой года 39 из 45 спортивных журналистов

На гала-мероприятии «Звезды спортивного года-2023», которое прошло вечером 29 декабря, были выявлены лауреаты титулов лучших спортсменов Эстонии уходящего года. Как и предусмотрено правилами, окончательный результат формировался по итогам голосования в трех группах - с участием народа, представителей спортивных организаций, а также спортивных журналистов. В голосовании приняли участие и 45 членов Общества спортивных журналистов Эстонии (ESAS).
В категории «Спортсменка года» баллы от журналистов получили 9 спортсменок. Каждый журналист заполнял пятерку лучших в своем бюллетене, давая своим фавориткам пять, четыре, три, два и один балл соответственно.
Как и по итогам общего голосования, первое место в голосовании у журналистов заняла Энели Ефимова, первая эстонская пловчиха, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы в плавании на короткой воде. В опросе журналистов она получила 218 очков. За ней следуют диск-гольфистка Кристин Таттар со 141 очком и фехтовальщица Нелли Дифферт с 124 очками.
39 журналистов, принявших участие в голосовании, поставили Ефимову на первое место. Таттар получила шесть первых мест.
Первая пятерка результатов голосования по версии ESAS в номинации «Спортсменка года 2023»:
1. Энели Ефимова 218 очков (39 первых мест)
2. Кристин Таттар 141 (6)
3. Нелли Дифферт 124
4. Нина Петрыкина 95
5. Туули Томингас 85