Сб, 30.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Энели Ефимову назвали лучшей спортсменкой года 39 из 45 спортивных журналистов

Postimees Sport
Copy
Энели Ефимова получает почетную награду из рук президента Эстонии Алара Кариса.
Энели Ефимова получает почетную награду из рук президента Эстонии Алара Кариса. Фото: Konstantin Sednev

На гала-мероприятии «Звезды спортивного года-2023», которое прошло вечером 29 декабря, были выявлены лауреаты титулов лучших спортсменов Эстонии уходящего года. Как и предусмотрено правилами, окончательный результат формировался по итогам голосования в трех группах - с участием народа, представителей спортивных организаций, а также спортивных журналистов. В голосовании приняли участие и 45 членов Общества спортивных журналистов Эстонии (ESAS).

В категории «Спортсменка года» баллы от журналистов получили 9 спортсменок. Каждый журналист заполнял пятерку лучших в своем бюллетене, давая своим фавориткам пять, четыре, три, два и один балл соответственно.

Как и по итогам общего голосования, первое место в голосовании у журналистов заняла Энели Ефимова, первая эстонская пловчиха, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы в плавании на короткой воде. В опросе журналистов она получила 218 очков. За ней следуют диск-гольфистка Кристин Таттар со 141 очком и фехтовальщица Нелли Дифферт с 124 очками.

39 журналистов, принявших участие в голосовании, поставили Ефимову на первое место. Таттар получила шесть первых мест.

Первая пятерка результатов голосования по версии ESAS в номинации «Спортсменка года 2023»:

1. Энели Ефимова 218 очков (39 первых мест)

2. Кристин Таттар 141 (6)

3. Нелли Дифферт 124

4. Нина Петрыкина 95

5. Туули Томингас 85

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх