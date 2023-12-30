Энели Ефимову назвали лучшей спортсменкой года 39 из 45 спортивных журналистов

В категории «Спортсменка года» баллы от журналистов получили 9 спортсменок. Каждый журналист заполнял пятерку лучших в своем бюллетене, давая своим фавориткам пять, четыре, три, два и один балл соответственно.

Как и по итогам общего голосования, первое место в голосовании у журналистов заняла Энели Ефимова, первая эстонская пловчиха, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы в плавании на короткой воде. В опросе журналистов она получила 218 очков. За ней следуют диск-гольфистка Кристин Таттар со 141 очком и фехтовальщица Нелли Дифферт с 124 очками.

39 журналистов, принявших участие в голосовании, поставили Ефимову на первое место. Таттар получила шесть первых мест.

Первая пятерка результатов голосования по версии ESAS в номинации «Спортсменка года 2023»: 1. Энели Ефимова 218 очков (39 первых мест) 2. Кристин Таттар 141 (6) 3. Нелли Дифферт 124 4. Нина Петрыкина 95 5. Туули Томингас 85