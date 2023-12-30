Рождественская неделя: в Риге и Вильнюсе цены на топливо снижались, а в Таллинне росли

Самая высокая цена на бензин в конце рабочей недели была в Таллинне, за ним следует Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо, несмотря на снижение цены, было самым дорогим в Риге, за ней следует Таллинн, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Вильнюсе.

В Риге на автозаправке Circle K на ул. Краста в пятницу цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо снизились на 1,3% - оба вида топлива стоили 1,574 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 0,3% - до 1,469 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива упала на 1,6% - до 1,509 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K стоимость бензина 95-й марки увеличилась на 1,2% - до 1,649 евро за литр, а дизельное топливо стало дороже на 2% и стоило 1,559 евро за литр.

Цены на автомобильный газ в столицах стран Балтии на этой неделе оставались стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,735 евро, в Вильнюсе - 0,652 евро, а в Таллинне - 0,68 евро.