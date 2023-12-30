Как Кремль убеждает французов любить Россию и не помогать Украине – главное из расследования Washington Post

Одним из аргументов для этого воображаемого француза было бы то, что поддержка Украины оборачивается «инфляцией и падением уровня жизни».

Представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили о существовании таких документов.

Он называл их «очередным фейком и полной чушью», подчеркнув, что Кириенко в АП занимается внутренней политикой, и то, что «вся Европа страдает» от введенных ею же санкций против России и доказывать это лишний раз не требуется.

Но, пишет Washington Post, анализ активности в соцсетях показывает, что попытки использовать внутренние проблемы Франции для продвижения пророссийских нарративов были.

Alto Intelligence, компания, специализирующаяся на мониторинге аномальной активности в цифровых медиа по всей Европе, подсчитала, что после беспорядков, вызванных убийством подростка арабского происхождения в Париже, почти треть всех комментариев, связанных с этим, обеспечила крошечная - в 1,2% - группа юзеров.

И в этой массе комментариев 24,2% продвигали пророссийские идеи.

Большая часть аккаунтов, присылавшая эти комментарии, связана с крайне правыми политиками - Марин Ле Пен, главой «Национального объединения» (бывшего «Национального фронта») и Эриком Земмуром.

Осенью, после нападения боевиков ХАМАС на израильские поселения и военной операции Израиля в Газе, появились свидетельства того, что антиизраильские выступления во Франции были связаны - косвенно или с использованием российских сетей по дезинформации - с Москвой.

Эрик Земмур. Фото: Reuters