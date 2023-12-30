Пункты сбора отслуживших свое праздничных елок откроются в Ласнамяэ уже 2 января

«После Рождества и Нового года люди хотят вернуться к привычному ритму жизни и избавиться от елок. Чтобы осыпающиеся новогодние деревья не валялись по всему городу, со 2 января мы откроем по всему Ласнамяэ 15 пунктов сбора. Жители смогут выбрать из списка ближайший к их дому контейнер и в течение января выкинуть туда свою елку», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году открыто 15 пунктов сбора, куда вы можете со 2 по 31 января 2024 года отнести свою старую елку.

В 2024 году приносить отжившие свой век новогодние елки можно в следующие пункты сбора в Ласнамяэ: зеленая зона между Ууслинна, 9 и стадионом на углу улиц Маяка и Ласнамяэ (зеленая зона перед Маяка), зеленая зона перед Пae, 48a, зеленая зона около Выру, 16, зеленая зона за Викерлазе, 13 (со стороны улицы Каху), зеленая зона между магазином «Гросси» и школьным стадионом в микрорайоне Катлери, зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8, зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19, зеленая зона напротив Кивила 34 (со стороны улицы Кивила), зеленая зона перед Махтра, 9 около «Мустакиви Консум», зеленая зона между домами ул. Раадику, 4 и 8, зеленая зона между магазинами «Юмера Максима» и «Гросси», зеленая зона перед Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе), зеленая зона Смуули теэ, 8 (со стороны «Смуули Максима»), парк Уссимяэ теэ, 1д (на стороне Уссимяэ теэ).

Елка не должна быть завернута в пленку, на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные елки и украшения можно сдать в центр переработки или выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к электрическим отходам и должны быть сданы в пункт сбора отходов.