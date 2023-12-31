Судя по всему, Урсуле фон дер Ляйен удастся удержаться еще один срок на посту главы Еврокомиссии.

Бывший министр обороны Германии, которую еще в 2019 году называли «темной лошадкой», больше не нуждается в той поддержке, которую обеспечивала ей бывшая начальница, Ангела Меркель.

Фон дер Ляйен уже не нужно доказывать, что она может стоять перед премьер-министрами и президентами на равных.

Если прогнозы, обещающие сильные результаты правым на предстоящих выборах в Европарламент, оправдаются, положение фон дер Ляйен также укрепится.

Ранее руководство правоцентристской Европейской народной партии (крупнейшая фракция в Европарламенте) высказалось в поддержку кандидатуры фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.