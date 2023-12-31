Несмотря на намеки, что администрация США будто бы заинтересована в Урсуле фон дер Ляйен (65 лет) на посту генерального секретаря НАТО, сама фон дер Ляйен, похоже, на это предложение не откликнется.
Судя по всему, Урсуле фон дер Ляйен удастся удержаться еще один срок на посту главы Еврокомиссии.
Бывший министр обороны Германии, которую еще в 2019 году называли «темной лошадкой», больше не нуждается в той поддержке, которую обеспечивала ей бывшая начальница, Ангела Меркель.
Фон дер Ляйен уже не нужно доказывать, что она может стоять перед премьер-министрами и президентами на равных.
Если прогнозы, обещающие сильные результаты правым на предстоящих выборах в Европарламент, оправдаются, положение фон дер Ляйен также укрепится.
Ранее руководство правоцентристской Европейской народной партии (крупнейшая фракция в Европарламенте) высказалось в поддержку кандидатуры фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.