Новогоднее обращение президента ⟩ Карис: мы – государство на границе свободы, но не станем фронтовой страной

Дорогой народ Эстонии!

Мы в пути, как и всегда. Об этом Пауль-Эрик Руммо сказал, что мы встречаем на своем пути суровые испытания, и для их преодоления нам требуются, прежде всего, взаимная поддержка и общие радости.

Оглядываясь назад и прощаясь с 2023 годом, я призываю каждого, кто живет в Эстонии, увидеть в прошедшем году и что-то хорошее, радостное, обнадеживающее.

Меня радует, что внук поступил в гимназию. У кого-то ребенок пошел в детский сад. Третий счастлив, потому что в бизнесе вновь улыбнулась удача. Кто-то гордится тем, что его сын получил на срочной службе звание младшего сержанта и теперь может отдавать приказы своему отцу-рядовому.

А многие радуются успехам других. Более одного миллиона и трехсот тысяч моментов радости, несомненно, есть в уходящем году. Не бывает так, что всё неправильно и плохо, даже если кажется, что это был год грубости и безразличия и что ложь одерживает верх. В итоге всё равно побеждает правда, а зло уходит.

Действительно, мы стали слишком требовательны, часто больше к другим, чем к себе. Не принимайте это в последний вечер старого года как упрек, это напоминание о сущности человека.