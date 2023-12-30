В эстонских домах попечения практикуется рабский труд

Некоторые из выявленных нарушений оказались настолько серьезными, что Трудовая инспекция была вынуждена инициировать административное производство о проступке.

К примеру, представители Трудовой инспекции обнаружили, что в одном из домов попечения работники по уходу были наняты таким образом, что им не был гарантирован ежедневный период отдыха.

Оказалось, что, отработав 24 часа, они продолжали работать, при этом длительность дополнительной смены составляла от 3 до 12 часов.

Согласно Закону о трудовом договоре, работнику должно быть гарантировано не менее 22 часов отдыха после 24 часов работы.

Кроме того, Трудовая инспекция выяснила, что люди работали по 8-17 дней подряд без обеспечения им надлежащего еженедельного периода отдыха.

При суммированном исчислении рабочего времени продолжительность отдыха работника должна составлять не менее 36 часов в течение семи дней.

Трудовая инспекция также обнаружила, что ряд работодателей не соблюдал ограничение на работу в ночное время, то есть, работники трудились в ночное время в среднем по 9,8-12 часов в сутки в течение семи дней подряд.

По закону работник не может трудиться по ночам в среднем более восьми часов в сутки за семидневный учетный период.

Трое работников по уходу в одном из домов попечения не раз выходили в 48-часовые рабочие смены, то есть, фактически отрабатывали по две 24-часовые смены подряд.

Как отмечают представители Трудовой инспекции, помимо нарушений требований к режиму труда и отдыха, также имели место случаи, когда с работниками домов попечения вместо трудового договора оформлялся договор поручения или подрядный договор.

По словам работодателей, ситуация в сфере ухода сложная, так как всегда ощущается нехватка персонала, в первую очередь из-за тяжелых условий труда и низкой заработной платы.

Чтобы заработать хоть что-то, многие из работников вынуждены трудиться одновременно в нескольких домах попечения. Это, в свою очередь, оказывает давление на руководителей, составляющих трудовой график, поясняют работодатели.