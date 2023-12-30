Полиция и спасатели призывают отказаться от фейерверков

«Что, если в этот Новый год не палить, а неистраченные на пиротехнику деньги пожертвовать на благотворительность?» - призывают в соцсетях спасатели и полиция, предлагая как вариант жертвовать деньги приютам для животных или на нужды кризисного убежища для женщин.