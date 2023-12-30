Полиция и спасатели призывают отказаться от фейерверков

Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны призывают празднующих Новый год отказаться от фейерверков и не покупать пиротехнику, а вместо этого пожертвовать деньги на благотворительность.
«Что, если в этот Новый год не палить, а неистраченные на пиротехнику деньги пожертвовать на благотворительность?» - призывают в соцсетях спасатели и полиция, предлагая как вариант жертвовать деньги приютам для животных или на нужды кризисного убежища для женщин.
К тому же без фейерверков будет меньше несчастных случаев, и праздники принесут больше радости, пишут спасатели и полицейские.
«Наряду с нуждающимися в помощи тебя поблагодарят военные беженцы, животные, природа и оперативники, которым каждую новогоднюю ночь приходится реагировать на приключившиеся из-за использования пиротехники несчастные случаи», - говорится в сообщении Спасательного департамента.