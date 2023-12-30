В первые дни нового года ожидается до 28 градусов мороза

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, на северном побережье снег, вероятна метель. Ветер восточных направлений, 1–7, на островах и побережье к утру усилится восточный и северо-восточный ветер, 6–12, порывами до 16 м/с. Днем ожидается переменная облачность, на севере страны снег и метель. Ветер восточный и северо-восточный, 5–12, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, на побережье местами 4 градуса мороза, днем 7-13, на побережье местами 3 градуса мороза, вечером в восточных уездах понизится местами до 20 градусов мороза.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5–12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5–12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16–23, на островах 8-15 градусов мороза, днем 16–23, на островах 8-15 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на побережье местами снег и метель. Ветер восточный и юго-восточный, 5–11, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается переменная облачность, на побережье местами снег. Ветер восточных направлений, 4–10, на островах восточный ветер, 8-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17–25, на востоке страны до 28, на островах 10-17 градусов мороза, днем 15–25, на островах 9-15 градусов мороза.