Медики дают совет: как не перепутать симптомы бронхита и воспаления легких

Воздух движется из трахеи в легкие через бронхи. Когда бронхи воспалены, они опухают, и воздуху становится труднее проникать в легкие и выходить из них. Бронхит сопровождается рядом симптомов, сообщает Healthline.

Различают хронический и острый бронхит, и если говорить о последнем, то он обычно проходит за несколько недель. Симптомы как острого, так и хронического бронхита схожи, но при хронической форме человек может не испытывать таких симптомов, как лихорадка и озноб.

Симптомы бронхита

Наиболее характерным симптомом бронхита является изнуряющий кашель. Поскольку при бронхите воздуху труднее поступать в легкие, ткань легких часто раздражается и может выделяться больше слизи, чем обычно. Бронхит может начаться с сухого надоедливого кашля и перейти в громкий кашельный марафон, сопровождающийся выделением прозрачной, белой, желтоватой или даже зеленой мокроты. Другие симптомы бронхита могут включать боль в горле, утомляемость, одышку, дискомфорт или стесненность в груди, свистящий звук при дыхании. У пациентов с острым бронхитом также могут наблюдаться лихорадка, озноб, головная и мышечная боль. У маленьких детей может начаться рвота во время кашля.

Разница между пневмонией и бронхитом

И бронхит, и пневомния влияют на легкие, но это разные заболевания. Если бронхит поражает бронхи, то пневмония вызывает воспалительные процессы в легочной ткани, в результате чего мелкие воздушные мешочки заполняются жидкостью.

Пневмония обычно более опасна, чем бронхит, и чаще всего вызывается бактериями, а также вирусами. Помимо симптомов, привычных для бронхита, люди с воспалением легких испытывают сильное затруднение дыхания, боль в груди, потливость, озноб, тошноту, рвоту, а пожилые пациенты также могут испытывать чувство растерянности и плохой ориентации.

Если у вас появились симптомы воспаления легких, вам обязательно следует немедленно обратиться к врачу. Бронхит обычно проходит сам по себе, но если симптомы не хотят исчезать или они очень серьезны, то тоже обратитесь к помощи медиков.