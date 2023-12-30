Украина нанесла удар по центру Белгорода. По меньшей мере 10 погибших

Взрывы — один или несколько — раздались в центре, но был «прилет» и в районе на юге города. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что улицы в центре усеяны осколками, горели автомашины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что погибли двое детей на городском катке. Однако на кадрах виден по крайней мере один взрослый погибший, лежащий на проезжей части одной из центральных улиц рядом с парком, где расположен каток.

К пяти вечера по местному времени МЧС России сообщил, что погибших 10, среди них - один ребенок, пострадавших - 45.

В городе была запущена сирена воздушной тревоги, Гладков призвал жителей спускаться в укрытия. Не все смогли сделать это: пользователи публикуют фото входов в убежища, закрытых на замки. К половине пятого по местному времени тревогу отменили.

Фото: Reuters

Белгородская область подвергается ударам со стороны Украины уже больше года и летом этого года власти объявляли эвакуацию приграничных с Украиной поселений.

До столицы региона до сих пор долетали как правило беспилотники и субботний обстрел расценивают как самый масштабный за все время войны.

Белгород обстреливали и в пятницу вечером, в результате, как сообщали, погиб один человек, были повреждения в гражданских зданиях в городе и в нескольких других населенных пунктах.

В пятницу на рассвете Россия нанесла рекордный по интенсивности и использованию ракет и беспилотников удар по Украине. Подсчет жертв в Киеве и других крупных городах страны продолжается, число жертв уже перевалило за 30.