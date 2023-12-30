Совладелец эстонской биржевой компании вывел деньги в другую страну

Мажоритарный акционер AS Pro Kapital Grupp, итальянский бизнесмен Эрнесто Преатони и аффилированные с ним лица владеют в общей сложности 27 955 063 акциями предприятия.

Таким образом, им принадлежит 49,31% акций AS Pro Kapital Grupp.

22 364 424 акции эстонской компании, принадлежавшие Преатони и аффилированным с ним лицам, были переданы фирме SA Preatoni Group, зарегистрированной во Франции.

Эрнесто Преатони также владеет контрольным пакетом акций SA Preatoni Group.

После передачи 22 364 424 акции эстонской компании будут по-прежнему находиться на тех же счетах номинального держателя.

Конечный бенефициарный владелец акций — предприниматель Эрнесто Преатони — после сделки не изменился.

Таким образом, лицо, контролирующее голоса, представленные акциями, остается прежним, отмечается в биржевом сообщении Pro Kapital Grupp.

Акции Pro Kapital Grupp котируются на Таллиннской фондовой бирже, за год они подорожали почти на 73% до 1.055 евро.