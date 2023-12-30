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Лондон: потери российской армии в Украине к 2025 году могут превысить 500 000 человек

Postimees
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Плакат на улицах Москвы, 31 мая 2023 года.
Плакат на улицах Москвы, 31 мая 2023 года. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Scanpix

По сравнению с предыдущим годом, средние дневные потери российских вооруженных сил в Украине в этом году увеличились почти на 300 человек, как ранеными, так и убитыми, пишет Минобороны Великобритании в сегодняшнем разведывательном рапорте.

Данные рапорта основаны на ежедневной статистике ВСУ, которую Лондон ранее оценил как достоверную с точки зрения численности.

По мнению британцев, столь значительный рост потерь с российской стороны показывает, что армия там стала качественно слабее и все больше пытается играть на численном превосходстве после «частичной мобилизации» резервистов в сентябре 2022 года.

Для того чтобы восстановить в России хорошо обученные и опытные воинские формирования, по подсчетам британцев, потребуется не менее пяти, а, возможно, и десяти лет.

В докладе также отмечается, что если нынешние темпы потерь сохранятся и в следующем году, то более полумиллиона российских солдат падут и получат ранения на Украине до 2025 года.

Для сравнения, за девятилетнюю советско-афганскую войну Москва потеряла 70 000 бойцов.

Ранее в этом месяце Министерство обороны Великобритании заявило, что ноябрь этого года стал худшим в смысле потерь для российской стороны; россияне теряли в ноябре в среднем более 900 солдат в день.

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