Лондон: потери российской армии в Украине к 2025 году могут превысить 500 000 человек

Данные рапорта основаны на ежедневной статистике ВСУ, которую Лондон ранее оценил как достоверную с точки зрения численности.

По мнению британцев, столь значительный рост потерь с российской стороны показывает, что армия там стала качественно слабее и все больше пытается играть на численном превосходстве после «частичной мобилизации» резервистов в сентябре 2022 года.

Для того чтобы восстановить в России хорошо обученные и опытные воинские формирования, по подсчетам британцев, потребуется не менее пяти, а, возможно, и десяти лет.

В докладе также отмечается, что если нынешние темпы потерь сохранятся и в следующем году, то более полумиллиона российских солдат падут и получат ранения на Украине до 2025 года.

Для сравнения, за девятилетнюю советско-афганскую войну Москва потеряла 70 000 бойцов.

Ранее в этом месяце Министерство обороны Великобритании заявило, что ноябрь этого года стал худшим в смысле потерь для российской стороны; россияне теряли в ноябре в среднем более 900 солдат в день.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SlM6qFaEjx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xKXQsSQWuO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2023