И без того плохие дорожные условия осложнит туман

По прогнозу погоды, вечером в субботу будут дожди и мокрый снег, а по многим регионам и снег. Интенсивные осадки ожидаются в Северной и Восточной Эстонии, там вероятны метели. Температура воздуха понизится до 1-8 градусов мороза. Местами на скользких дорогах видимость ограничивает туман.

Основные и опорные шоссе во второй половине дня мокрые от дождя. Температура у дорожного покрытия в Ида-Вирумаа чуть ниже нуля, и там есть опасность сильной гололедицы. В Северной, Центральной и Западной Эстонии видимость ограничивает туман. Температуры во второй половине дня и вечером еще плюсовые.