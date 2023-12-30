Аргентина отказывается от планов вступления в БРИКС

В письме лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Милей сообщил, что решения, принятые предыдущим правительством, были пересмотрены.

БРИКС часто рассматривается как противовес сообществу стран, возглавляемому Западом.

Аргентина была в числе новой группы из шести стран, готовых присоединиться к блоку в следующем месяце.

Ее собирались принять в клуб БРИКС 1 января вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Решение этого не делать было принято вслед за тем, как Милей, правый популист-аутсайдер, одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, пообещав коренным образом перестроить проблемную экономику этой южноамериканской страны.

Он сменил перониста левого толка Альберто Фернандеса, взгляды которого больше соответствовали взглядам лидеров нынешних членов БРИКС.

В своем письме Милей отметил, что внешняя политика его правительства «во многом отличается от политики предыдущего правительства».

В то же время он добавил, что хотя не считает целесообразным для Аргентины становиться полноправным членом БРИКС, он по-прежнему привержен укреплению двусторонних связей, особенно с целью увеличения торговых и инвестиционных потоков.

Хотя альянс БРИКС часто преподносится как поборник более многополярного мира, экономически в нем доминирует Китай, на долю которого приходится более 70% совокупного ВВП блока.

Заявка Аргентины на членство во время президенства Фернандеса получила поддержку Пекина, однако Милей подверг резкой критике Китай.