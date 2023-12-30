Синоптик Кайро Кийтсак: вторжение арктического воздуха в Эстонию уже началось!

Синоптик Кайро Кийтсак сегодня вечером написал в сосцестях, что на северном побережье ветер сменился на северо-восточный, а это значит, что уже началось вторжение арктического воздуха.

«В Нарве температура уже опустилась до -2 градусов. Мокрая дорога становится ледяной! Также во многих местах очень густой туман», - указал Кийтсак.

Департамент транспорта также предупреждает об ухудшении дорожных условий. Вечером в субботу температура воздуха - начиная с северной части Эстонии - быстро опустится ниже нуля, дождь перейдет в мокрый снег и мокрый снег, а мокрое дорожное покрытие замерзнет.

По данным портала TarkTee, в Северной Эстонии высок риск гололедицы, а в остальной части страны дороги пока еще мокрые, и на поездки в любом случае стоит отводить больше времени, чем обычно.

Положение на 17.20. Фото: Kuvatõmmis - Tark Tee