ВИДЕО ⟩ Паника на улицах Белгорода: люди бегут от взрывов

Белгород, расположенный в 30 километрах от границы с Украиной, сегодня подвергся разрушительной атаке: прямо на улицах центра города прогремело несколько взрывов. По данным местных властей, это был обстрел со стороны Украины, в результате которого на данный момент погибли не менее десяти человек.
«Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным, есть двое погибших и раненых детей», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Позже в МЧС России сообщили, что в результате нападения не менее десяти человек погибли и 45 получили ранения.
«В Белгороде девять взрослых и один ребенок погибли в результате обстрела украинской армии. Пострадали 45 человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении ведомства.
Several powerful explosions in Belgorod, Russia around an hour ago.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023
People fleeing in panic pic.twitter.com/HBe8fOk064
В различных социальных сетях циркулируют несколько фотографий и видео горящих машин, взрывов и паникующих людей на улицах Белгорода.
Russian air defenses tried to strike Ukrainian drones hitting military targets in the Russian city of Belgorod.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023
But since a lot of Russian equipment is made up of rusty garbage, the Russian missile malfunctioned and hit their own city instead. pic.twitter.com/tAURF24GzB
Киев не подтвердил свою причастность к атаке, но в то же время после вчерашних массовых атак на гражданские объекты в Украине президент Украины пообещал России аналогичный ответ.
«Учитывая, что российские террористы специально пытались обойти нашу ПВО, мы продолжим усиливать противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну этим мразям - домой, в Россию, откуда она пришла», - заявил Зеленский.
Residents of #Belgorod publish numerous evidences of the consequences of the strikes. Cars are on fire in the city center, smoke rises in residential areas. pic.twitter.com/6dQulSPTEx— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023
«Президент Владимир Путин был проинформирован о нападении украинских вооруженных сил на жилые районы Белгорода», - сообщил агентству ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
The center of Belgorod right after the strike pic.twitter.com/NCPlMaJVj8— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023
Несколькими часами ранее Минобороны России заявило, что ПВО сбило над страной 32 украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны были замечены над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.
Портал «Вышеград 24» также разместил в соцсети X видео, на котором белгородец пытается укрыться от нападения в общественном убежище, но не может туда попасть, так как убежище, которое только недавно должно было быть отремонтированным властями, оказалось закрыто.
Russians in Belgorod are running for air raid shelters.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023
Turns out most of them are closed.
They should have been renovated and improved but making money from corruption was more tempting for Russian officials pic.twitter.com/zQkXf0Seu4