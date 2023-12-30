ВИДЕО ⟩ Паника на улицах Белгорода: люди бегут от взрывов

«Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным, есть двое погибших и раненых детей», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже в МЧС России сообщили, что в результате нападения не менее десяти человек погибли и 45 получили ранения.

«В Белгороде девять взрослых и один ребенок погибли в результате обстрела украинской армии. Пострадали 45 человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении ведомства.

Several powerful explosions in Belgorod, Russia around an hour ago.



People fleeing in panic pic.twitter.com/HBe8fOk064 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023

В различных социальных сетях циркулируют несколько фотографий и видео горящих машин, взрывов и паникующих людей на улицах Белгорода.

Russian air defenses tried to strike Ukrainian drones hitting military targets in the Russian city of Belgorod.



But since a lot of Russian equipment is made up of rusty garbage, the Russian missile malfunctioned and hit their own city instead. pic.twitter.com/tAURF24GzB — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023

Киев не подтвердил свою причастность к атаке, но в то же время после вчерашних массовых атак на гражданские объекты в Украине президент Украины пообещал России аналогичный ответ.