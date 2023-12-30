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ВИДЕО ⟩ Паника на улицах Белгорода: люди бегут от взрывов

Postimees BNS
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Спасатели работают на улицах Белгорода.
Спасатели работают на улицах Белгорода. Фото: Venemaa eriolukordade ministeerium/Telegram/AP/Scanpix

Белгород, расположенный в 30 километрах от границы с Украиной, сегодня подвергся разрушительной атаке: прямо на улицах центра города прогремело несколько взрывов. По данным местных властей, это был обстрел со стороны Украины, в результате которого на данный момент погибли не менее десяти человек.

«Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным, есть двое погибших и раненых детей», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже в МЧС России сообщили, что в результате нападения не менее десяти человек погибли и 45 получили ранения.

«В Белгороде девять взрослых и один ребенок погибли в результате обстрела украинской армии. Пострадали 45 человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении ведомства.

В различных социальных сетях циркулируют несколько фотографий и видео горящих машин, взрывов и паникующих людей на улицах Белгорода.

Киев не подтвердил свою причастность к атаке, но в то же время после вчерашних массовых атак на гражданские объекты в Украине президент Украины пообещал России аналогичный ответ.

«Учитывая, что российские террористы специально пытались обойти нашу ПВО, мы продолжим усиливать противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну этим мразям - домой, в Россию, откуда она пришла», - заявил Зеленский.

«Президент Владимир Путин был проинформирован о нападении украинских вооруженных сил на жилые районы Белгорода», - сообщил агентству ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несколькими часами ранее Минобороны России заявило, что ПВО сбило над страной 32 украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны были замечены над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

Портал «Вышеград 24» также разместил в соцсети X видео, на котором белгородец пытается укрыться от нападения в общественном убежище, но не может туда попасть, так как убежище, которое только недавно должно было быть отремонтированным властями, оказалось закрыто.

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