«Нымме Юнайтед» нашел замену Васильеву в Финляндии

Сараярви, выступавший в качестве футболиста в высших лигах чемпионатов Финляндии и Швеции и игравший и за сборную Финляндии, за свою тренерскую карьеру пока еще не работал главным тренером.

В качестве помощника тренера он имеет опыт работы в клубах финской высшей лиги ВПС и ХИК, эквадорском клубе «Индепендьенте де Валье» и в сборной Гамбии.

«Нымме Юнайтед» остался без главного тренера после окончания минувшего сезона, когда Владимир Васильев, выведший команду в высшую эстонскую лигу, перешел на работу главным тренером в клуб «Саморини», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Словакии.