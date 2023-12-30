В Ида-Вирумаа в объектив фотокамеры попала очень крупная стая косуль

Автор фото Эрика Крууп почти каждый день перемещается на природе. «На этот раз я предприняла более длительную поездку в надежде сфотографировать птиц и животных, потому что последние несколько дней для пейзажной фотографии выдались очень серыми и невыразительными. Косуль я обнаружила подальше от родной деревни. Я почти и не заметила их, когда ходила, они замаскировались на открытой местности у леса, и когда они лежали, их почти не было видно на снегу. К счастью, у меня был с собой бинокль. Я совершила долгую экскурсию, чтобы посмотреть, что делают козы... они только что закончили сон и пытались выкопать себе еду из-под снега. К счастью, снег сейчас не очень густой и можно добыть еду. Я сделала несколько фотографий и предоставила животным возможность жить спокойно», - рассказала Крууп о встрече с гордой стаей косуль.