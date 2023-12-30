В Ида-Вирумаа в объектив фотокамеры попала очень крупная стая косуль

Недавно в Ида-Вирумаа в объектив фотокамеры попало большое количество косуль, но, по словам фотографа-натуралиста, в последние годы численность косуль в этом регионе снизилась.
Автор фото Эрика Крууп почти каждый день перемещается на природе. «На этот раз я предприняла более длительную поездку в надежде сфотографировать птиц и животных, потому что последние несколько дней для пейзажной фотографии выдались очень серыми и невыразительными. Косуль я обнаружила подальше от родной деревни. Я почти и не заметила их, когда ходила, они замаскировались на открытой местности у леса, и когда они лежали, их почти не было видно на снегу. К счастью, у меня был с собой бинокль. Я совершила долгую экскурсию, чтобы посмотреть, что делают козы... они только что закончили сон и пытались выкопать себе еду из-под снега. К счастью, снег сейчас не очень густой и можно добыть еду. Я сделала несколько фотографий и предоставила животным возможность жить спокойно», - рассказала Крууп о встрече с гордой стаей косуль.
Однако, по словам Эрики, поголовье косуль в ее родном уезде значительно сократилось. «Если 6-7 лет назад я иногда видела в своем поле зрения до 45 коз, то сейчас это всегда одиночки или пары. Сейчас, зимой, когда животные сбиваются в стаи и на фоне белого снега делаются более заметными, то, например, в волости Тойла порой можно увидеть до 6-7 животных одновременно», - сказала фотограф-натуралист.
По мнению Эрики, причин сокращения популяции несколько: охота, холодные и снежные зимы, губительные для косуль, а также рыси, основной пищей которых и являются косули. «Рысь перемещается туда, где легче добыть пищу, и у нас особей рыси сейчас больше, чем несколько лет назад», - говорит Крууп.